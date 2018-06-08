看好頂級藏家出手 大遠百辦「大器非凡、精品珍藏展」

遠百協理陳佑任（左）、台中大遠百店長藍卓成（中）看了典藏珍品都嘖嘖稱奇。（圖／曾麗芳）

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榮獲日本新匠工藝展的「純銀幾何紋花瓶」，由整片銀壺手工鎚打而成，配以純金溜金上色，造價達108萬元。（圖／曾麗芳）
瑞壽藝廊引進的京都瑞鳳堂作品，以其精湛的銀壺、銀瓶之作在國際藝術展上大放異彩。（圖／曾麗芳）
瑞壽藝廊引進的京都瑞鳳堂作品，以其精湛的銀壺、銀瓶之作在國際藝術展上大放異彩。（圖／曾麗芳）

看好台中頂級藏家不少，台中大遠百即日起至6/13，攜手瑞壽藝廊、富山香堂、走味大稻埕聯合舉辦「大器非凡、精品珍藏展」，展示世界級典藏珍品，包含珍奇沉香、百年金工、當代居家設計器物，總價值破千萬元，為台中獨家首場展示，就連遠百協理陳佑任、台中大遠百店長藍卓成看了典藏珍品都嘖嘖稱奇。

其中，瑞壽藝廊引進的京都瑞鳳堂作品，源自於日本百年堂號工藝，自古為日本諸侯打造御用的銀器與佩飾，以其精湛的銀壺、銀瓶之作在國際藝術展上大放異彩。本次特別展出榮獲日本新匠工藝展的「純銀幾何紋花瓶」，由整片銀壺手工鎚打而成，配以純金溜金上色，造價達108萬元，成為展場的矚目焦點。

此外，頂級薰香品牌Fushankodo富山香堂，首度與台中大遠百合作，此次展覽將會展出極稀有、價值330萬元的白琦楠沉香，以及安汶沉香-蘭亭雅集擺件、馬尼勞沉香-飛雲觀音擺件，經典沉香，歷久彌新。

而除了傳承數載的古典藝品，大器非凡特展中更力邀榮獲德國紅點（red dot）、日本Good Design等設計獎項的「走味大稻埕」規劃互動展區，以10種容器、10種風味飲品為概念，邀請中部民眾近距離體驗設計品。

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