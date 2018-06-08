這個端午不一樣！2018蘇格登推出 冰果酒凍粽 限定禮盒

2018年06月08日 18:35 中時電子報 吳勝雄

端午節將至，單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登今年特別與采采食茶聯名合作，推出「2018蘇格登單一麥芽威士忌X采采食茶璀璨冰果酒凍粽」限定禮盒；以圓潤滑順的蘇格登12年、蘊含優雅花果氣息的蘇格登15年、沉穩醇厚的蘇格登18年入味，精心打造三款口感獨樹一格、風格典雅的采采威士忌酒凍粽，為今年端午節最出眾的品味臻禮。

傳統端午節俗與酒有著超越千年的緊密關聯，端午節吃粽子飲酒也成為中華文化不免俗的時節慶典。隨著時代改變，粽子也日漸創新，除了傳統糯米粽，口味清爽的「創意粽」也成為消費者新歡。今年，蘇格登單一麥芽威士忌與采采食茶合作，以酒入粽，搭配口感獨特的冰果，送上極致驚嘆的獻禮。

蘇格登憑藉著獨特的「緩蒸慢餾」精湛工藝以及對威士忌的熱情，打造完美平衡的最佳口感，持續斬獲國際威士忌大獎，並且擄獲眾多威士忌老饕的愛好。蘇格登自上市以來，背負著革命先驅的使命感，將威士忌品酩提升至全新境界，成為結合美酒、美饌與藝術的獨特體驗，幻化為生活美學的象徵。

由夏姿設計總監所成立的采采食茶CHA CHA THÈ為經典的茶品牌，充滿濃郁東方風情和文化元素，將華人的茶文化賦予生活品味的意象，開創「食茶」新體驗。今年，蘇格登與采采食茶攜手合作，秉持著品牌不斷推陳出新的精神，以嚴謹的製酒工藝搭配典雅美學的設計概念，變換傳統端午節粽子製程，以滑順酒液搭配清爽冰果，推出「2018蘇格登單一麥芽威士忌X采采食茶璀璨冰果酒凍粽」限定禮盒，引領台灣消費者於品酩之外，更能品味威士忌的多元風味與面貌。

《蘇格登12年X火龍果酒凍粽》

蘇格登12年單一麥芽威士忌是支相當討喜的酒款，風味層次在杏桃、香橘皮和莓果間竄動；注入Q彈冰心的酒凍粽中，融和口感綿密的火龍果卡士達醬，甜而不膩，隱約透露著蜂蜜與麥芽溫暖的氣味。

《蘇格登15年X哈密瓜酒凍粽》

蘇格登15年單一麥芽威士忌的酒液於橡木桶中歷經長時間熟成，將優雅的花香和草本氣息交融，帶著一抹愉悅的夏日風情；哈密瓜甘甜的口感與溫順的醇液相互襯托，打造出這款富含瓜果花香的酒凍粽。

《蘇格登18年X檸檬紅烏龍酒凍粽》

蘇德登18年單一麥芽威士忌有著層次豐富的酒體，飽滿沉穩，夾雜一絲微苦和太妃糖濃厚的香氣；搭配酸中帶甜的檸檬內餡，交會著采采嚴選台東紅烏龍的芬芳，輕咬一口即齒頰留香，將完美釋放至平衡之最。

自6月5日起「2018蘇格登單一麥芽威士忌X采采食茶璀璨冰果酒凍粽」限定禮盒將於采采食茶全省共7間門市販售。於此專屬禮盒中，承載著蘇格登12年、蘇格登15年、蘇格登18年，共3款9入悉心之作，每一口都是驚嘆！

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(中時電子報)