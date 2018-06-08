「金囍假期」遊金門　新人一生浪漫回憶

2018年06月08日 18:51 中時 李金生

清代古蹟「總兵署」內的婚紗體驗館，迎接喜氣洋洋的新人。（李金生攝）

縣府觀光處長陳美齡（中）歡迎兩岸新人和情侶暢遊浪漫島嶼。（李金生攝）

就在這座浪漫的島嶼，留下一生浪漫的回憶吧！（李金生攝）

金門浪漫祕境之一「慈堤大聲公」裝置藝術。（縣府觀光處提供）

金門浪漫祕境之一「小金門風雞」。（縣府觀光處提供）

金門浪漫祕境之一「山后民俗文化村」。（縣府觀光處提供）

金門浪漫祕境之一「北山古洋樓」。（縣府觀光處提供）

金門浪漫祕境之一「安岐風獅爺」。（縣府觀光處提供）

金門浪漫祕境之一「金水國小」。（縣府觀光處提供）

金門浪漫祕境之一「建功嶼」。（縣府觀光處提供）

金門浪漫祕境之一「慈湖夕陽」。（縣府觀光處提供）

金門浪漫祕境之一「總兵署」。（縣府觀光處提供）

就將一生最美麗的回憶，留在洋溢浪漫風情的金門。（李金生攝）

浪漫的海灘、浪漫的古厝民居、浪漫的金黃色高粱田，搭配潮起潮落的反登陸軌條砦和矗立洋樓群中的碉樓，金門縣府在蟬鳴四起的初夏季節裡，推出「2018金囍假期I Love You」結婚、愛情2大主題旅遊活動，邀請兩岸新人、情侶在這座浪漫的島嶼，留下美麗的浪漫回憶。

縣府觀光處規畫6月29日至7月3日首波強打的「結婚」主題旅遊活動，限量邀請海內外30對新人來金門尋找一生必訪的浪漫祕境。報名參加的新人除可獲得婚紗拍攝、婚紗相本、金囍婚宴、限量主題酒、專屬紀念T恤等多項超值好禮外，還有「盛妝亞洲時尚高級訂制服大賽」金獎得主吳亮儀設計師為新人量身打造的新東方嫁衣婚紗，帶給新人、情侶們最浪漫、超值的幸福旅遊體驗，報名時間至6月15日為止。

以大、小金門20個浪漫祕境為設計主軸的200對「愛情」主題旅遊，緊接於7月1日至11月15日登場，另特別在古蹟「總兵署」設置婚紗體驗館，讓大家體驗打卡拍照。報名參加可以預約體驗、拍攝外，還可獲得愛情主題酒、專屬紀念T-shirt等好禮。

縣府邀請新人、情侶將自己愛的見證拍下照片分享IG，開心閃po「金囍假期」浪漫祕境婚紗照，讓大家也一起感受金門幸福城市的魅力。

以上活動只要購買機票、住宿即可參加。目前報名情況踴躍，活動辦法及相關資料可至「2018金囍假期I Love You」活動官網的「我要報名」處下載，或洽（02）23027565金門婚紗小組洽詢。

(中時 )