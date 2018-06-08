漢風墨韻-徐州美術的歷史與今天暨彭城畫派作品展隆重開幕

2018年06月08日 18:49 中時電子報 綜合報導

為了發揚中華民族傳統文化藝術，促進兩岸同胞書畫藝術的交流與發展，經過海峽兩岸藝術家的共同努力，由徐州市美術家協會、徐州市書法家協會、徐州市漢畫像石研究會、徐州市台商協會、徐州市臺屬聯誼會、臺灣中國美術協會共同主辦的「漢風墨韻——徐州美術的歷史與今天暨彭城畫派作品展」，6/2在台北市國父紀念館隆重開幕。徐州市副市長 李燕女士、行政院前院長郝伯村先生、海基會前董事長 林中森先生、台北市前副市長 李永萍女士共同出席並發表致詞、台灣國父紀念館館長 林國章先生、徐州市委副秘書長 劉漢英先生、徐州市委宣傳部副部長 尹洪平先生、徐州市台辦主任 朱曉清先生、徐州市文廣新局局長 高成富先生、徐州市台商協會會長 張冠中先生、徐州市美協原主席 姜舟先生、徐州市文聯副主席、市書協主席 馬亞先生、徐州市文聯副主席 孫茂祥先生等人均應邀出席開幕儀式，開幕式現場冠蓋雲集。

彭城畫派代表藝術家130餘件作品，代表了徐州美術的蓬勃發展。(圖/主辦單位提供)

本次展覽以「兩漢文化、兩岸融通」為主題，集中展示漢代畫像石藝術、近現代徐州籍藝術大師，以及活躍在當今美術界的「彭城畫派」代表藝術家的作品共130余件，代表了徐州美術的歷史與今天。

徐州是兩漢文化發祥地，漢畫像石是兩千年前的實物文化資料，是漢代的百科全書，史學家翦伯讚譽漢畫像石是：「繡像的漢代史」。漢畫像石反映了漢代社會生產、生活、歌舞、服飾禮儀、飲食等方方面面，還反映了漢代先民的思想意識，因在石上作畫，漢代文化才得以延續至今。漢畫像石是中國美術歷史上集大成者的時代，也是中國美術史上乃至世界美術史上繪畫的高峰期。此次徐州方向台灣長流美術館、黎藝術館、朱銘美術館、東門美術館贈送了《孔子拜見老子》的漢畫像石拓片，意義非凡。

徐州籍台灣結晶釉藝術大師孫超先生懷著對家鄉徐州的深情眷戀，懷著對傳統文化傳承的藝術精神，將自己畢生的藝術創作精華---瓷畫作品《穹蒼四聯幅》捐贈給了徐州李可染藝術館，以此來寄託對藝術、對家鄉的拳拳赤子心。

此次展覽共分三個部分：

（一）石上春秋——跨越兩千年的遺產饋贈

突出兩千年前東西方藝術交流中徐州所處的特殊地位，以美術學角度出發，提出漢畫像石作為兩漢美術實物資料的重要性，從圖像學的角度展現兩漢文化的魅力。共展示漢畫像石拓片16件。

（二）百年先驅——徐州籍大師群體崛起於中國近現代藝術史

以學術背景為訴求方式，以「彭城畫派」百年大家為核心，以兩漢傳承為特點，展現近現代以來徐州美術發展的歷程、「彭城畫派」的發展脈絡。

（三）鴻鵠高飛——「彭城畫派」藝術家群體的碩果風華

展出「彭城畫派」藝術家群體書畫作品123幅，全面整體展現徐州當下美術創作的多元格局和「彭城畫派」經典傳神的美術思想、遒勁蒼茫的繪畫風格、包孕漢風的開放構成。

(中時電子報)