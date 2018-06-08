迎雙航母時代！陸遼寧艦拆除重要設備大整修

2018年06月08日 18:57 中時電子報 楊幼蘭

中國首艘航母遼寧艦返回大連造船廠已一個多星期，從大陸軍事博主在網上公開的現場照片來看，它已開始拆除艦載雷達。

大陸軍事微博百戰刀指出，這信號顯示，遼寧艦不僅要拆裝重要艦載設備，甚至可能進行大整修。

由於解放軍第一艘自製航母002艦初步海試才告一段落，距離交付中國海軍可能還需要1年，或許有人會認為，遼寧艦這時進廠大修，接下來幾個月，可能會直接導致解放軍處於航母空窗期。

不過分析指出，由於遼寧艦距上次回廠接受中期維修保養已約4年，因此時候也到了。只要熬過遼寧艦維修的這幾個月，接下來的3、4年裡，中國海軍反而能維持有雙航母可用的態勢。

如今遼寧艦展開第二次中期維修保養，年內應該可以完工。分析認為，002航母在已展開海試的情況下，正式服役應該是明年的事。等002航母交付後，遼寧艦已煥然一新。而距離下次返廠維修保養，又會有4年的間隔。

而002航母在明年交付後，首次返廠維修保養應該也是在4年後。所以遼寧艦與002航母都能出海部署，毋需中途返廠的重合時間有3年多。在這段期間，中國海軍將邁入「雙航母戰鬥群」時期。

從遼寧艦目前的狀態來看，桅杆頂端的海鷹S/C艦載三座標雷達（382雷達）已拆除。分析指出，雖然遼寧艦更引人注目的是四面陣主動相控陣雷達，但由於相控陣雷達耗電量較大，所以日常負責對空警戒的仍是382雷達。該雷達最大有效探測距離超過250公里，對飛機、飛彈的探測距離分別大於200公里與40公里。

分析指出，將如此重要的艦載雷達拆除，可見遼寧艦這次返廠維修保養的工程不會太小，耗時也不會太短。最重要的，就是遼寧艦可能會換裝和002航母一樣的382改進型雷達。

來自中國大陸軍事論壇的消息顯示，002航母安裝的桅頂艦載三座標雷達發射機功率、探測距離、抗干擾能力，以及多目標處理批次都有提升。

至於解放軍要進入確保一艘在廠保養、一艘正在部署，而一艘結束休整可以趕往任務海域，隨時都有航母可用的3航母狀態，可能短期還無法實現。

分析指出，就算江南造船廠去年已開始打造第3艘航母，最快也要等到5年以後，慢的話更可能要等到6、7年以後，003航母才可能交付中國海軍。

(中時電子報)