中市議員憂和平區吊橋安檢 成三不管地帶

2018年06月08日 19:30 中時 盧金足

台中市議員建議市府「和平專案」，應加入吊橋安檢與維修，圖為和區梨山里新佳陽吊橋，為民眾出入要道。（圖／台中市府提供）

台中市和平區山區不少吊橋、流籠已修建30年，屆使用年限，管理權責到底是區公所、市府，還是國家公園？市議員8日在議會質詢，憂心淪為三不管地帶，雨季將來臨險象環生，要求市府「和平專案」列入吊橋協助檢修；副市長林陵三表示，原協調由和平區公所負責，但公所人力及專業不足，有待一步研議。

市議員朱元宏、洪金福為原住民發聲，和平區山區大約有20多條吊橋與流籠，歷經風吹雨打，不只橋面木棧板毀壞鬆脫，吊橋纜繩老舊安全堪慮，卻是民眾對外唯一通道，攸關人命的吊橋及流籠，政府不能互踢皮球，趕快釐清管理與維修的責任。

「和平專案以和平區為主，市府也為吊橋和流籠安全，多一點關愛的眼神！」朱元宏強調，南湖溪一號吊橋工程時快完工時，竟發生橋梁兩端基座疑打椿深度不足，目前停工，品質亮紅燈。

洪金福說，有的吊橋維修從2015年就提報，現在年底要選舉，快4年時間，市府不要再拖下去了，發現危險性立即改善，需要新建的也應該協助民眾興建，但目前未有統一的機關作為窗口處理，也盼市府爭取前瞻經費，協助整修部落道路與吊橋。

林陵三表示，之前辦理南湖溪一號吊橋工程時，發現和平區公所有人力上的問題，下周將會再邀集相關單位會商。

建設局長黃玉霖指出，和平區公所為自治機關，市府透過和平專案協助公所辦理各項業務，今年為和平區爭取1.2億元路平經費，將會進行跨域幹道與部落道路的路平工程。

(中時 )