響應海灣旅遊年暨海洋日　日月潭聯合淨岸

2018年06月08日 18:52 中時 沈揮勝

日月潭國家風景區管理處結合日月潭各界，6月8日聯合淨岸；圖為各社團與協會義工們在岸邊清理廢棄物。（沈揮勝攝）

義工們利用電動腳踏船，清理水域中的垃圾。（沈揮勝攝）

日月潭國家風景區管理處為配合交通部觀光局推動「2018年海灣旅遊年–探索台灣10＋島」、響應世界海洋日（World Oceans Day），8日發動員工、結合各界力量著手淨湖與淨岸，總計清除廢棄物30袋約110公斤，盼還日月潭「寧靜琉璃湖」之原貌！

這次大規模「日月潭聯合淨岸計畫」行動，出動100多人次、6艘水上電動腳踏車與6艘獨木舟。除水域主管機關台電公司、魚池鄉公所、日月潭區漁會級水社村辦公室，南投縣渡船遊艇商業同業公會、南投縣日月潭水上觀光遊憩發展協會等7個單位也共襄盛舉。

處長洪維新、管理課長黃信雄指出，去年才成立的南投縣日月潭水上觀光遊憩發展協會，近幾個月來對於潭區環境維護有相當多的付出，這次他們出動電動腳踏船、獨木舟及會員20名，與區漁會合作，針對北旦水域進行淨湖與淨岸，維護、強化日月潭旅遊環境。

這次聯合淨岸活動，總計清除寶特瓶等人為廢棄物約110公斤；洪維新呼籲遊客，一起為環境的維護坐努力，日管處則將持續為日月潭打造優質的旅遊環境，讓民眾在任何時刻造訪日月潭，都能享有乾淨整潔的旅遊環境。

(中時 )