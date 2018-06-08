台灣高鐵藝術元年 新推四版藝術車票

2018年06月08日 18:53 中時 王思慧

高鐵邀請FOCA福爾摩沙馬戲團，在台中高鐵站演出。（高鐵公司提供）

「台灣高鐵藝術元年」計畫於5至8月接連推出限時、限量發售的藝術車票，5月主打為綠色款、6月推出紫色款、7月則將再推藍色款，總共12款車票，將於8月同時販售，預計可吸引鐵道迷購買收藏，希望藉此為旅客創造旅途中與「藝術 不期而遇」的驚喜與感動。

高鐵公司表示，「台灣高鐵藝術元年」計畫自啟動以來，廣受各界好評。其中，一推出便引起討論的四版窗花藝術車票，依序推出綠色、紫色和藍色，只要在8月底前，旅客透過各車站自動售票機購票，就有可能與限時、限量發行的藝術車票「不期而遇」，歡迎旅客把握機會，踴躍購票蒐藏。

今天在高鐵台中站，台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）攜手合作，安排「FOCA福爾摩沙馬戲團」精彩演出，透過結合特技、雜耍、舞蹈、戲劇等元素的表演形式，讓旅客近距離感受藝術表演的魅力。

此外，配合「台灣高鐵藝術元年」計畫，高鐵公司今夏特別規劃多條「高鐵假期一日豐富行」藝術旅遊主題產品，包括台北故宮、台中現代美術館、嘉義故宮南院與台南奇美博物館等行程，內容含高鐵標準車廂對號座來回車票、交通接駁及專人導覽，每人僅需新台幣1,540 元起，兩人即可成行！歡迎旅客相偕親朋好友，搭乘既舒適又準點的高鐵列車，來趟充滿文青感的夏日藝文探索之旅。

「台灣高鐵藝術元年」希望傳遞台灣在地美好，讓美好台灣透過藝術的呈現，以更積極、主動的方式親近大眾。除了為高鐵旅客創造美好的生活體驗，更實踐台灣高鐵成為「引領進步，創造美好的生活平台」的企業願景。

台灣高鐵藝術元年首波由來自霧峰林家、國際藝術家林明弘，運用霧峰林家古厝景薰樓的窗花圖像發想，在高鐵台中站4個人潮最密集匯聚的出入口製作大型窗貼裝置藝術；同時，台灣高鐵與國藝會於6至7月間，還將持續邀請小事製作、FOCA福爾摩沙馬戲團、丞舞製作與魔梯形體劇場在高鐵台中站進行一連串表演，盼為旅客帶來更多與藝術近身接觸的真實感動。

(中時 )