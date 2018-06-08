愛買豐台灣 投入百萬救台東小農紅藜

2018年06月08日 18:54 中時 郭家崴

愛買台東紅藜250g，19日前原價210元、特價169元。（愛買提供）

愛買嘉義鯛魚腹肉400g，19日前原價149元、特價109元。（愛買提供）

愛買法式鹹豬肉麵包，19日前原價59元、2入特價99元。（愛買提供）

愛買因應6月是豐收季，6日起至19日舉辦「豐台灣」，集結超過500項台灣各地農產品、在地團購、經典零食及友善安心生鮮，包括屏東金鑽鳳梨、愛文芒果、花蓮大西瓜等5折起；另，也為搶救台東滯銷紅藜，投入百萬宣傳費，獨家與台東原住民友善青農吳正忠合作，販售自然農法、不使用化學肥料與除草劑的「紅藜先生」品牌紅藜，讓消費者吃得安心又健康。

2007年起，愛買推廣台灣各地生鮮產地直送，2016至2018年持續以「友善培育 安心生鮮」為主題，提供消費者新鮮、安心的食材。愛買公關經理王佳慧表示，愛買走遍全台100多個鄉鎮，並環島10萬多公里，爲要尋找友善農產，期許對環境友善也對人體健康，「這些友善小農食材，近2年更是帶動生鮮商品爆增5倍！」

這次，安心生鮮有300項，包括台東紅藜、嘉義鯛魚腹肉、桃園蘆竹有機葉菜、台南將軍綠蘆筍、嘉義溪口紫心地瓜、彰化芳苑優酪豬、台南北門虱目魚及10多款小農鮮乳等。

其中，與嘉義友善漁民蔡育興合作推出的「嘉義鯛魚腹肉」，使用「台灣鯛大王」邱益華的魚苗，不用抗生素與藥物，並與大頭鰱、烏鰡魚、金目鱸天然混養，強調從活魚捕撈後送往HACCP認證包裝廠，在2小時內完成臭氧清洗殺菌、-125°C排網氮氣急速凍結，更通過SGS檢驗未驗出大腸桿菌、沙門氏菌、重金屬鉛鎘，外銷日、美等級。

而，當令蔬果像是玉荷包、頂級外銷愛文芒果禮盒、台灣香蕉、產銷履歷檸檬、5kg1088元、台灣頂級綠竹筍、麻竹筍等售價12元起。適合夏日清涼一下的小農食材甜湯、強調不添加人工香料防腐劑，包括雪耳紅棗蓮子湯、花生仁湯等6種口味、39元起。

此外，全新推出「愛好農‧挺好食」，嚴選各地小農食材入餡的烘焙麵包共9款，強調店內每日新鮮現做，包括採用雲林西螺黑豆、金山地瓜、屏東萬丹紅豆的高纖燕麥麵包，還有雲林鴨賞、彰雲嘉鹹豬肉等口味的麵包；以及東部好食材入餡的紅藜地瓜、洛神乳酪麵包，全系列單個59元，任選2個特價99元。

為使消費者更認識台灣藝術，檔期間獨家與「鶯歌故宮」之稱的臺華窯聯名合作，推出限量臺華窯台灣帝雉、臺華窯台灣鳳蝶限量馬克杯，11日前單筆消費滿888元可免費兌換1個；台灣「烏托邦藝術家」柯鴻圖繪製的臺華窯繽紛果鳥陶瓷隔熱杯350cc全系列6款花色，單筆購物滿588元可用Happy Go 5點+499元換購，結合蘋安喜樂、百事大桔等吉祥寓意及生意盎然的畫面，可觀賞和收藏。

(中時 )