落實無菸醫院 彰縣衛生局獵菸出擊！2天7人遭開罰

2018年06月08日 18:56 中時 謝瓊雲

不讓金牌認證的無菸醫院被二手菸包圍，彰化縣衛生局一連兩天會同警方突襲四大醫院禁菸區取締違規吸菸民眾。(彰化縣衛生局提供)

不讓金牌認證的無菸醫院被二手菸包圍，彰化縣衛生局一連兩天會同警方突襲四大醫院禁菸區取締違規吸菸民眾。(彰化縣衛生局提供)

彰化縣醫療界聯盟日前公開踢爆彰化縣內四大無菸認證金牌醫院周邊禁菸區每天各時段幾乎都有癮君子無視禁菸標示公然吞雲吐霧，彰化縣衛生局呼應醫界呼籲，7日起一連兩天突襲稽查禁菸區強力取締違規吸菸，總計查獲並處分7人，未來仍將持續無預警突襲各大醫院稽查，維護就醫民眾健康。

為改善醫療院所之二手菸危害、增加就醫品質，衛生局稽查人員會同警察局成立稽查大隊，無預警發動4家醫院獵菸稽查，稽查兵分四路，強力取締在醫院周圍禁菸區吸菸之違法行為人，並現場開單告發。

衛生局長葉彥伯表示，稽查結果共查獲21名吸菸行為人，依違反《菸害防制法》處辦。稽查過程中，同仁也發現多數吸菸者對禁菸標示未詳加注意，醫療院所之防範措施並無法有效遏止違法吸菸；違規吸菸的行為人中，病患家屬佔47.6%為最高、醫院病患佔38.1%。

衛生局統計去年針對無菸醫院，尤其是醫學中心戶外民眾聚集區，共稽查15家次，查獲吸菸行為人共11人，另有多起檢舉案，以醫學中心被檢舉比率最高。

衛生局強調，已將各醫院尤其醫學中心周圍禁菸區，列為重點稽查區域，將執行定期及不定期之稽查，如查獲民眾違規於禁菸場所吸菸，最高可處1萬元罰鍰，呼籲民眾應確實遵守規定，以免觸法且影響他人權益，危害大眾健康。

(中時 )