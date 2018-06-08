范逸臣、田中千繪再度同框為這事！閃緋聞魏導當夾心餅乾

沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、魏德聖、范逸臣和馬念先力挺北影活動。

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「海角幫」當年在台北電影獎拿下百萬首獎，魏德聖笑說都不用宣傳，因為北影已經幫忙做好做滿。（台北電影節提供）
北影總監沈可尚（右）帶領「海角幫」參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》展覽。

台北電影節特展《顯影。破格而出：台北電影節20印記》開幕會於8日在剝皮寮歷史街區舉行，邀請《海角七號》導演魏德聖、演員范逸臣、田中千繪、馬念先、馬如龍、沛小嵐站台，該片是10年前北影開幕片，更拿下當年百萬首獎，魏德聖開玩笑說：「那時候大家都不好過，後來全爬上自己的位置，憤怒的力量還是滿大的！」他之後又推出數部膾炙人口作品，接下來將在台南開拍「台灣三部曲」，並投入高達百億元搭建台灣專屬影城「豐盛之城」。

魏德聖多年前就想拍攝台灣400多年前的荷據時期故事，他終於在近日將計畫發表在「豐盛之城」網站，他表示目前尚未籌備和開拍：「只是一個決心的宣告，往前沒有退路。」但因影城計畫龐大，被譬喻為台灣「迪士尼」和「環球影城」，有望找來東京海洋迪士尼設計師和《魔戒》特效團隊協助，是否有資金缺口？他笑說：「都還沒有開口！」正專心進行導演功課，「功課做好了，比較能理直氣壯和別人介紹。」

《海角七號》是魏德聖圓夢的跳板之一，男女主角范逸臣和田中千繪更因該片情牽10年，但2人始終未認愛，昨持續迴避緋聞問題，范日前又被拍到進出田中千繪住居，被問此事時他僅表示：「不回應被偷拍的事情。」田中千繪曾被報導想要結婚生子，她表示：「沒有說過這樣的話，現在還是以事業為重。」但談到演員們10年後的變化，田中千繪稱讚范逸臣變成熟，更嘴甜說魏德聖外表都沒變，魏搞笑回：「我帥了一點！」

「海角幫」私下經常聚會喝酒吃飯，魏德聖表示：「團隊有革命情感，大家都從低潮走過來的。」田中千繪也說：「《海角七號》帶給我幸運！」馬如龍則笑說以為當年可以退休了，沒想到現在還在演，「有點辛苦！」不過現在有朋友看到電視在播放該片，還會傳訊息告知，沛小嵐則表示這10年最大的變化是升格為奶奶，現在過的幸福又忙碌！

(中時 )

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