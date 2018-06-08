南化滅門3死 逆孫起訴

2018年06月08日 19:07 中時 洪榮志

男子郭濬毅上個月10日晚間潛入台南市南化區北寮里外叔公李清祥家行竊失風被斥責，竟持鐵鎚將外叔公夫妻活活打死，再取走5000多元；連住在隔壁的外婆李胡木哖發現，也慘遭殺害滅口並取走現金4000多元。台南地檢署8日偵查終結，依強盜殺人、殺直系血親尊親屬 等罪嫌將他提起公訴，但沒有具體求刑。

被告郭濬毅被移審，台南地方法院以電腦分案，由刑一庭庭長林逸梅擔任受命法官兼審判長。經訊問被告後，以嫌疑重大，所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，加上有逃亡之虞，予以羈押，但未禁止接見通信。

起訴書指出，5月10日晚間6時30分許，家住台南市永康區的郭某，先到外婆李胡木哖位於台南市南化區北寮里的住處用完晚餐後，就到隔壁外叔公李清祥的住處客廳聊天。隨後郭見李起身走到後方廚房，竟然到李的臥室企圖竊取衣櫥內的財物，但在尚未得手之際，就被李清祥發現。

李某當場責罵郭某，還出手毆打對方。郭不甘受辱罵及毆打，就到屋外的自小客車上，拿了1支鐵錘，再返回李某住處，朝李的頭部猛力敲擊數下，使對方倒地死亡後，拿取屋內現金5000餘元。郭某得手正準備離去時，被李妻李蘇靜發現，郭再追上前以鐵錘敲擊李妻致死。

隨後，郭某步出李清祥住處時，又被外婆李胡木哖撞見，並揚言說要報警處理，引發郭某的殺機，再持鐵錘將外婆殺害，並在外婆家搜括取走4000多元離去。

直到隔天下午4點多，附近住戶準備拿青草茶給李胡木哖，因發現她的住處大門深鎖，且無人回應，經進入屋內，才發現對方已倒臥在廚房地板血泊中，隨即報警處理。員警到場後，又到隔壁李清祥住處查看，赫然發現李清祥夫妻也分別死亡。經循線追查後，才查獲郭某涉案。

(中時 )