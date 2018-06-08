防毒守門員培訓　陪伴孩子健康成長

新北市政府教育局、國紹泌尿科學教育基金會、千佛山慈善基金會今（8日）上午在新店區大豐國小舉辦「107年度防毒守門員培訓活動」。（葉書宏攝）

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新北市政府教育局、國紹泌尿科學教育基金會、千佛山慈善基金會今（8日）上午在新店區大豐國小舉辦「107年度防毒守門員培訓活動」。（葉書宏攝）
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新北市政府教育局、國紹泌尿科學教育基金會、千佛山慈善基金會今（8日）上午在新店區大豐國小舉辦「107年度防毒守門員培訓活動」。（葉書宏攝）
新北市政府教育局、國紹泌尿科學教育基金會、千佛山慈善基金會今（8日）上午在新店區大豐國小舉辦「107年度防毒守門員培訓活動」。（葉書宏攝）
防毒守門員培訓　陪伴孩子健康成長

新北市政府教育局、國紹泌尿科學教育基金會、千佛山慈善基金會今（8日）上午在新店區大豐國小舉辦「107年度防毒守門員培訓活動」，近80名學員報名參加，藉此培育反毒家長志工，陪伴孩子建構正確的價值觀。

活動由教育部國民及學前教育署指導，新北市政府教育局、國紹泌尿科學教育基金會、千佛山慈善基金會主辦，貓頭鷹親子教育協會、大豐國小、中正國小、北新國小、安坑國小、新和國小等協辦。

培訓活動中特別安排新和國小志工章爺爺及大豐國小志工美滿上台演練，藉由實際演練培訓志工們說故事的能力，透過演練的檢討激盪，讓學員們對於說故事的方式、聲音表情甚至於是故事選擇有更具體的想法。

教育局表示，透過學校結合新店區家長（會）培訓防毒守門員種子師資共同推廣反毒教育宣教，課程以親子相處技能、文字與圖像對話、反毒知能為主軸，選擇有趣且合適的文本，從教導家長具備說故事能力著手，安排反毒知能課程演練與討論，培育具反毒知能之家長（會）及社區民眾，進而擔任轄內學校導讀志工，潛移默化孩子的反毒觀念。

(中時 )

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