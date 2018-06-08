陪中正大學走過20年 蔡金鍊獲頒「名譽管理學博士學位」

2018年06月08日 19:04 中時 呂妍庭

從一個民雄在地的「庄腳囝仔」，到產品銷售遍佈全球100多國的光興塑膠機械廠股分有限公司董事長，國際獅子會台灣總會前總會長蔡金鍊經營公司之餘，也熱心宗教和教育事業，更曾連任4屆中正大學學術基金會董事長，協助推展校務長達20年，今8日中正大學特別頒贈蔡金鍊「名譽管理學博士學位」，感謝他長期對中正校務、師生的關懷與支持，而蔡金鍊也感謝校方的肯定與認同，期盼中正繼續培養出對社會有貢獻的人。

農家子弟出身的蔡金鍊在高中畢業後，從工廠學徒做起，一路腳踏實地、認真打拼事業，闖出一片天。事業成功的背後，正是宗教信仰帶給他前進的力量，也讓他時常感謝老天，無論是捐獻土地或出錢、出力都不遺餘力，像是協助維修嘉義市城隍廟，興建教育大樓及牌樓，也曾主持嘉義縣市內5間廟宇的重建。

擔任國際獅子會台灣總會D1區雲嘉南總監、總會長期間，蔡金鍊曾協助921大地震災後重建，及捐贈政府與弱勢團體45部到宅服務車、醫療巡迴車等，並親自走入全台國高中校園宣導反毒、反酒駕，甚至在嘉義市舉行萬人健行宣導活動，亦曾認養嘉義市香湖公園萬坪土地，發起全國植樹活動，當時號召全國獅友在全國各地種植了20多萬棵樹木。

「中正大學有幾歲，和蔡博士的緣分就有多深。」蔡金鍊曾擔任中正學術基金會董事及4屆董事長，每年捐助中正優秀講座教授研究獎勵費、清寒弱勢學生獎學金等，協助推展各項業務逾20年，更在2012年擔任獅子大學校長時，與中正共同推動國際獅子會「台灣獅子大學」，提供獅友們學習進修平台。

目前蔡金鍊擔任中正大學校務發展諮詢顧問、管理學院院務諮詢顧問，持續對中正校務發展提供寶貴建言，今天頒贈儀式上，中正大學校長馮展華強調很榮幸有蔡金鍊這位傑出校友，希望蔡董事長日後能繼續以愛護中正的心，給予校方鞭策、支持及鼓勵，讓中正更茁壯發展，成為台灣、亞州，甚至國際上知名的優質大學，「從今天起，蔡博士已成為中正大學的校友，和我們都是一家人。」

「宏觀治學，德造群英。意思是指擁有世界觀的視野，用嚴謹的態度來研究學問。」典禮上，蔡金鍊也將這兩句話送給中正師生，期盼中正繼續培養出對社會有貢獻的人。

(中時 )