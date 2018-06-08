「原來傅達仁不是安樂死 是輔助自殺」苦苓：我欽佩他勇氣

2018年06月08日 19:04 中時電子報 吳玫穎

前體育主播傅達仁昨日在瑞士「尊嚴」（DIGNITAS）機構完成陪伴性自殺，享壽85歲，乾兒子李恕權回憶傅達仁在說完最後遺言後，於「平安喜樂微笑中飲下最後一口藥」，不惜獻身爭取安樂死立法的精神令人動容。作家苦苓欽佩其勇氣，但也不禁好奇在臉書詢問：「原來傅達仁去瑞士並不是安樂死，而是接受輔助自殺。如果這樣的話，那和在台灣自己自殺有什麼不同？」

傅達仁晚年飽受胰臟癌折磨，病痛纏身，讓他不惜獻出自己生命，爭取台灣對安樂死立法的重視。苦苓欽佩傅達仁的勇氣，但他也想問：「原來傅達仁去瑞士並不是安樂死，而是接受輔助自殺。如果這樣的話，那和在台灣自己自殺有什麼不同？還可以省下三百萬。」難道沒有別的方法能解除傅達仁的痛苦嗎？

有一位從事醫療業的網友如此回覆苦苓，「我們尊重生命的選擇，旣然他決定他自己的人生，最後的生命要怎麼走，我們除了尊重就是祝福，一個人要死的時候，是要放下所有的財富名聲地位，通通帶不走。若依照佛家所說，萬般帶不走，只有業隨身，我們不知道他這樣的選擇到底是對還是錯，但可以確定的一件事情，這是他的選擇，他走得有尊嚴，走得快樂走得開心，但也走的很惋惜，因為那三百萬，可以幫助台灣多少貧窮病苦的家庭。他在走的時候或許還可以做更多的功德迴向給自己未來投胎轉世或者是上天堂。」

據蘋果日報報導，瑞士「尊嚴」（DIGNITAS）機構強調，他們所執行的「輔助／陪伴性自殺」和外界認知的安樂死不同，瑞士法律不允許安樂死，只准許輔助自殺，當事人必須自己服用或藥物，而安樂死則是由醫生施打。

(中時電子報)