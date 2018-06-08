新化公會堂轉型青少年圖書館 今年8月開放

新化郡公會堂為日據時期興建的歷史建物，過去門面破損嚴重，台南市政府前年投入2500萬元進行修復工程，恢復造型立面和門廊，將轉型為青少年圖書館，最快今年8月對外開放，讓歷史建築重新活化再利用。（李其樺攝）

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新化郡公會堂為日據時期興建的歷史建物，過去門面破損嚴重，台南市政府前年投入2500萬元進行修復工程，恢復造型立面和門廊，將轉型為青少年圖書館，最快今年8月對外開放，讓歷史建築重新活化再利用。（李其樺攝）

新化郡公會堂為日據時期興建的歷史建物，過去門面破損嚴重，台南市政府前年投入2500萬元進行修復工程，恢復造型立面和門廊，將轉型為青少年圖書館，最快今年8月對外開放，讓歷史建築重新活化再利用。

新化郡公會堂於1937年興建完工，為日據時期供民眾集會、婚宴喜慶和畢業典禮的社交場所，台南市府於2008年登錄為歷史建築，至今超過82年歷史，為老新化人擁有的重要回憶。

台南市府文化局將新化郡公會堂收回市府後，發現部分建物結構遭破壞，前年8月進行修復工程，除了拆除先前增設的違建，並恢復門面山牆和門廊，使公會堂能呈現原初風貌，今年5月初已完工，目前進入竣工驗收階段。

台南市立圖書館表示，囿於新化圖書館空間不足、藏書有限，新化郡公會堂未來將轉型為青少年圖書館，目前已廠商進場規畫內部空間，以後會有青少年藏書閱讀區、上網區和討論室，並建置廊道與相鄰的圖書館相通。

最特別的是，內部擬採取樓中樓的設計，在不破壞原有建築的前提下，提供額外的讀書空間，也能讓民眾上樓俯瞰整座圖書館，並近距離觀察當初日據時期保留下來的頂部梁柱，最快將在今年8月設計完工並對外開放。

(中時 )

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