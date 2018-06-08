石門水庫熱氣球23日升空 愛心鳥吸睛

桃園石門水庫熱氣球嘉年華將在23日至下月1日連續9天登場。（蔡依珍攝）

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桃園石門水庫熱氣球嘉年華將在23日至下月1日連續9天登場。（蔡依珍攝）
桃園石門水庫熱氣球嘉年華將在23日至下月1日連續9天登場。（蔡依珍攝）

桃園石門水庫熱氣球嘉年華將在23日至下月1日連續9天登場，除了1800個繫留體驗名額，假日晚間光雕噴火秀，今年加碼推出超大飛行船，將首次橫越石門水庫的天空航道飛行，還有愛心鳥等特殊造型熱氣球，包準看的目不轉睛，不用再大老遠跑台東，桃園就能搭熱氣球升空。

桃園石門水庫熱氣球嘉年華去年2顆星際大戰造型球尤達大師和黑武士引爆風潮，9天吸引18萬人，第三屆將於23日登場，除了有3顆繫留球，提供9天、每天上午、下午各100個名額，讓遊客「登高」一覽石門水庫風光，還有6顆光雕球在23、24、30和7月1日的19點，搭配電子舞曲演出震撼的火焰光影秀。

今年也特別引進甜蜜滿點的愛心鳥造型球，並推出「熱氣球求婚專案」，有專人幫忙營造精彩求婚盛典，即起至15日止開放5組報名，成功報名還有市值千元的甜蜜好禮，歡迎愛侶們在6月23日下午16:30至19:20，在造型球前互許永恆相守的承諾。

今年一大亮點還有石門水庫天空航道首次啟用，觀旅局在被台灣率先引進比一般熱氣球大超過2倍的飛行船，可以控制方向，因此將將從北苑首度跨越石門水庫，飛到南苑繞一圈後折返，以嶄新的方式一覽石門水庫的美，但因民航局規定不能販售，將開放推動桃園觀光有幫助者試搭。

熱氣球嘉年華時期空中很繽紛，地上活動也一樣精彩，觀旅局要打造運動觀光品牌，在南苑推出鋼鐵擂台，總共6關考驗攀藤、繩盪、飛簷走壁等技巧，平日開放自我挑戰訓練，假日4天則舉辦計時挑戰賽，閉幕式前最短成績通過者可獲頒男、女鋼鐵王，最高獎金8000元，即起開放線上報名，每日限額40人。

觀旅局長楊勝評說，每年活動都一樣太漏氣，因此祭出多樣化活動，除了能在風光明媚的石門水庫南苑生態公園搭熱氣球升空，還能參加結合體力與技巧的鋼鐵擂台，邀請民眾一起來挑戰體能。

詳細活動內容請上活動官網 http://www.balloon.tycg.gov.tw/

(中時 )

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