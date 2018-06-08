劉香慈、小嫻帥過各國女兵！以色列女兵求拍照合影

2018年06月08日 19:21 中時 林淑娟

小嫻（左起）、劉香慈、鄭亞一起出席2018國際迷彩嘉年華。（TVBS）

劉香慈在2018國際迷彩嘉年華中領軍喊口令帥度爆表。（TVBS）

劉香慈。（TVBS）

小嫻。（TVBS）

「最帥氣連長」劉香慈8日率領TVBS八點檔大戲《女兵日記》中的「女兵」小嫻、鄭亞一同出席2018國際迷彩嘉年華。與來自日本、俄羅斯、以色列的現役女兵及生存遊戲運動員一同帥氣亮相，現場「女力」大爆發，「連長」劉香慈更代表領軍，喊口號整隊國際眾女兵，氣勢翩翩的酷樣帥翻全場。小嫻笑說，有以色列女兵一看她，還跑過來問「可以跟你拍照嗎」、「你們是台灣的女兵嗎」，她不好意思地回說：「其實我們是演員！」俄羅斯女兵也開心跟她們說好喜歡台灣。

留著超短髮的劉香慈、小嫻都說這場活動感覺好像看到各國的神力女超人齊聚，很羨慕她們長髮可以留長及腰，就像下部隊很久的學姊，都很溫柔、漂亮。小嫻爆料劇中演「天兵」的鄭亞平常連去吃火鍋都要戴假髮，被其他女兵們笑「噁心」，結果大家笑完後卻陸續上網跟著買，小嫻也自爆：「好啦！其實我也買了一頂上萬元的假髮！」不過因為頗喜歡現在的「奇異果頭」，每次自摸就會覺得心情療癒，所以至今還沒機會把假髮拿出來用。

劉香慈也說，去年她為電影《乳·房》剃光頭，私下也有一頂假髮，結果曾經帶兒子出門時，竟被兒子當街拉扯，她整個也因為一手抱兒子、一手提東西，還要閃躲兒子的拉扯，像整個人扭曲的瘋狂媽媽，最後假髮都扯歪了，之後寧可戴帽子出門。她甜蜜透露老公當時蠻喜歡摸她的光頭，只是偶爾會開玩笑說：「我好像跟男生在睡覺喔！」她說老公對她是真愛，沒有特別愛長髮，「他很能接受我所有不同樣貌！」幸福洋溢模樣閃瞎所有人。

「當兵」幾個月，她們身心都被內化出不少軍人般的舉止，小嫻說，她去健身房運動快沒力時，會不自覺開始「精神答數」，還曾嚇到一起運動的小禎，被罵「起肖嗎」；鄭亞則說現在雙腳都會忍不住出現「45度角」標準女兵站姿，日前去澳門出席活動，還被其他女模驚聲提醒。

此外，大家除了曬黑，還都有了小蘿蔔腿，大腿肌變緊實，小嫻笑說，因為自己以前常年跟著胡瓜錄《綜藝大集合》外景節目，每週都站在大太陽下曝曬錄影，所以有經過曝曬的專業訓練，加上早就黑過了，所以她不怕曬也不怕黑，反而當大家在狂噴清涼噴霧、吹電扇、用涼巾降溫時，她都拒絕：「我不要，會太涼！」

第一次演戲的鄭亞坦言，因為台詞太多她頻頻NG，自曝因此被求好心切的鯰魚哥碎唸到哭。

(中時 )