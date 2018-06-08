D槽女神降臨！麻倉憂首訪台 「人家想要」全場瘋狂

AV界女神麻倉憂（右）初遇JKF女郎雪碧一拍即合，齊喊「男友招募中！」（蘇蔓攝）

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時報周刊
溫博鈞
麻倉憂（左）暢飲珍奶，實踐JKF女郎雪碧「喝奶長奶」建言。（蘇蔓攝）
麻倉憂（右）與JKF女郎雪碧被媒體拱玩親親。（蘇蔓攝）
麻倉憂喝過的珍奶引人遐想。（蘇蔓、溫博鈞攝）
麻倉憂親切可人，呵呵笑聲不斷。（蘇蔓攝）
JKF女郎雪碧頂妖豔E胸耀眼吸睛。（蘇蔓攝）

叱吒AV界的「D槽女神」麻倉憂首度來台，為8月3日至5日於新北工商展覽中心的「TRE 台北國際成人展」出席媒體見面會，AV傳奇將如同神燈精靈從D槽活生生現身成人展舞台，連粉絲都大讚策展「有用心」。

同樣會出席成人展的JKF「性感教主」雪碧以地主之姿獻上波霸奶茶接風，祝她事業和事業線都「UPUP」。雪碧屆時將邀粉絲親密互動，不忘喊話：「警衛杯杯不要對粉絲太粗魯唷。」雪碧並傳授麻倉憂「我想你了」、「寶貝我愛你」等中文撩男金句，而一句「人家想要」兩人邊講邊扭，全場陷人瘋狂。

麻倉憂對提問有求必應，模擬被情人餵食時她向鏡頭眼微閉張開小口，一回神又氣又好笑地說：「這好像在做什麼啊！」她也想像自己的美腿被男人直盯時如何反應，只見她緩緩將腿微微抬起交叉互換，裙下風光隱隱乍現，頓時會場鎂光燈大作，她一臉又羞又喜。

單身的她覺得台灣男生很認真，給她極好的印象。常在推特貼可愛自拍的她最後示範「情色版喜怒哀樂」，最後還害羞自問：「我的喜和樂怎麼都一樣啦！」

(時報周刊)

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