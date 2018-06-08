黃暐瀚：小英不甩馬英九當年警告 得到血淋淋教訓

前總統馬英九（右）與蔡英文總統（左）。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報

蔡英文執政2年半了，民調一直在30％上下掙扎，資深媒體人黃暐瀚指出，小英若回頭再看看前總統馬英九在卸任前給她的3個「誠懇提醒」：兩岸關係、自由貿易、能源危機，心中會作何感想？可惜當年小英顯然對這3個提醒充耳不聞，其中「能源危機」，對小英更是「血淋淋的教訓」！

馬英九在政黨輪替前最後一次的「元旦文告」，黃暐瀚認為是「最好的文告」，馬英九提醒兩岸關係，小英說：「我會讓兩岸維持現狀」。馬英九提醒自由貿易（包括國際參與），小英說：「我要推展務實外交」。馬英九警告台灣的能源危機，蔡英文則老神在在，充滿自信，不但要2025非核家園，還要不漲電價，彷彿只要她當總統，一切都沒問題。

不過2年半過去了，蔡政府兩岸關係「陷入冰點」。至於國際參與，兩年內4個邦交國離我們而去，WHA連續年收不到邀請函，現在台灣的國際舞台是更寬了？還是更不寬？最後一項「能源危機」，可說是「血淋淋的教訓」，說10年不漲電價，現在卻漲了；說台灣從不缺電，現在卻拚命跳電、停電；說2025非核家園夢想不遠，但綠能20%要如何達到？

黃暐瀚在Yahoo論壇感慨說，2年半前，他寫這篇馬英九「最好的文告」文章時，湧入一些鄉民到他的臉書批評謾罵，他們何嘗靜下心來思考過，如果提出這3個「誠懇建議」的人不叫馬英九，大家還會覺得這不是小英值得注意的問題嗎？

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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