《波登不設限》主持人波登驚傳酒店自殺亡 享壽61歲

知名美食節目主持人波登驚傳自殺身亡。(達志影像)

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波登去年公開與義大利女友艾希亞阿基多戀情。(達志影像)

知名美食節目《波登不設限》主持人安東尼波登(Anthony Bourdain)驚傳8日法國自殺身亡，享壽61歲，具體死因仍在調查中。

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知名主持人兼廚師安東尼波登2000年出版《廚房機密檔案》一書成名，同時他也在書中提及自己有藥物濫用問題。波登多年來主持了很多美食節目，曾獲艾美獎和皮博迪獎肯定，被譽為美食界最早的搖滾明星，他2013年接下CNN美食節目《波登闖異地》（Parts Unknown），最近正在法國拍攝新一季節目。

據CNN報導，他的廚師朋友Eric Ripert週五清晨發現波登在酒店房間內一動也不動，目前已確認死因為自殺。

《CNN》稍早確認波登的死訊，發聲明表示：「我們極度悲傷的證實我們的朋友、同事安東尼波登過世，他對冒險、新朋友、精緻美食、和全世界非凡故事的愛，使他成為一個特別的說故事的人，他的才華總是不斷讓我們驚訝，而我們會非常思念他，在這個難以置信的艱難時刻，我們的禱告與他的女兒、家人同在」。

波登曾與美國前總統歐巴馬在越南河內共進晚餐，歐巴馬當時正身處當地訪問。二人點了兩碗當地著名的烤肉米線，又點了包括春卷的小菜及兩瓶啤酒，暢談歐巴馬的亞洲之旅。

波登曾有過2段婚姻，育有1女，2017年他公開認愛與義大利女星艾希亞阿基多戀情，兩人因《波登不設限》中的羅馬特輯結緣。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會。

(中時電子報)

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