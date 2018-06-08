勞動部公益旅行採線團 首站抵達喜憨兒天鵝堡莊園

2018年06月08日 19:57 中時 林雅惠

勞動部高屏澎東分署首發公益旅行採線團來到旗山喜憨兒天鵝堡體驗。（林雅惠攝）

為促進在地產業發展與增加就業機會，勞動部高屏澎東分署首發公益旅行踩線團，8日抵達旗山區齊聚喜憨兒天鵝堡莊園及六龜區寶來溫泉風光，嘗試多項手作體驗，盼透過網紅深度地體驗式旅遊，提升偏鄉曝光率，活化當地產業並創造就業機會。

勞動部高屏澎東分署業務輔導員謝郅瑋說，都會區不少人對偏鄉旗美、六龜地區仍停留在莫拉克風災的印象，以為這些地方還是災區，為了協助行銷偏鄉活絡當地，於是透過深度旅遊方式讓更多人走進來，替輔導單位做行銷並協助單位將能量散發出去。

來自台灣各地點閱率破百萬的Youtuber、部落客8日中午齊聚旗山區喜憨兒天鵝堡莊園，下午遊覽六龜區寶來溫泉風光，希望藉由網紅深度地體驗式旅遊，將感動透過影音或文字分享給大家。

每位客人在喜憨兒天鵝堡舒適的環境裡享受愉快自在的美味餐點，更安排遊客體驗園區內有機種植的新鮮香草與天然海鹽磨製而成的手磨風味香草鹽，自製專屬幸福小禮。

喜憨兒天鵝堡員工表示，該處除提供戶外婚宴場地及婚宴場所，也有結合鄰近社區小農辦理自然農場體驗活動，配合當地特色水果及農場新鮮香草，烹調出特色料理。

該員工表示，2015年至今天鵝堡已辦理20場幸福婚禮，6月23日將辦理第21場，對於公益旅行踩線團的消費，將全部回饋做公益。

(中時 )