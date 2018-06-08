嘉義區國中會考榜首都女生！北興2名、民生1名女榜首

2018年06月08日 20:01 中時 廖素慧

民生國中學生官秉楠（左二）、許致瑋（左三）、黃芃蓁（右三）會考成績優異，校長陳明君（右二）及家長會長黃科元（右）嘉勉。（廖素慧翻攝）

嘉義區國中會考8日放榜，3名女生拿榜首。民生國中黃芃蓁、北興國中陳羿妘、黃筠媗都拿到5A++作文6級分，3人同列榜首，今年作文題目「我們這個世代」，黃芃蓁從科技談到溫度與人心，抓住時代的脈動，獲得滿級分，民生國中校長陳明君稱讚有加。

北興國中校長張金龍說，該校有陳羿妘、黃筠媗2名榜首，比去年增加，黃筠媗已錄取嘉中科學班，陳羿妘的姊姊2年前也考滿級分，姊妹都榮登榜首，此外，王宜蓁、林羿睿也拿5A++作文5級分，今年1A以上學生有231人，占畢業生比例高達42％，是歷年會考最佳成績。

民生國中國中會考成績再創新紀錄，共有36人達5A以上，許致偉、官秉楠2名學生拿5A++作文5級分，目前估計全校有260人、40％的學生達嘉義區第一志願錄取門檻，是歷屆會考人數最多，且有163名學生作文5級分以上，平均每4人有1人達5級分，表現亮眼，家長會長黃科元到校頒發榜首獎金，與學子共享喜悅。

黃芃蓁說，「我們這個世代」，題目很廣，她從科技出發，談到溫度與人心，提及在社會變遷科技發達的世代，學習自我保護的方法是避免網路霸凌的不二法門。

(中時 )