SBL》裕隆助教婚宴 全隊到齊「三寶」當招待

2018年06月08日 20:35 中時電子報 黃及人

裕隆助教劉文和與老婆Carolin。(黃及人攝)

裕隆助理教練劉文和(Troy)在8日晚間，與愛妻Carolin在北市晶宴民生會館舉辦盛大婚宴，裕隆全隊幾乎都來現場共襄盛舉，其中「三寶」盧冠良、郭昭男與鄭鐵更當招待，跟Troy私交甚篤的旅美小將吳永盛也緊張當起伴郎。

劉文和曾在美國楊百翰大學(BYU)擔任球隊管理，包含張宗憲、吳岱豪等球員也曾在BYU打過球，他隨後在SBL第9季擔任台灣大教練，接著隔年轉到裕隆出任助教至今，他也是林書豪每年返台舉辦豪小子籃訓營的固定翻譯班底。

旅美小將吳永盛(右)當起伴郎相當緊張。(黃及人攝)

裕隆「三寶」鄭鐵(左)、盧冠良與郭昭男擔任招待，看起來比較像「圍事」。(黃及人攝)

被愛妻稱為像是電影「大英雄天團」中主角「杯麵」的劉文和，今晚除了請來吳永盛擔任伴郎，也找了盧冠良、郭昭男與鄭鐵3名裕隆年輕球員出任招待，要不是李德威隨著中華男籃前往南韓移地訓練，裕隆「四寶」就可到齊。

包含裕隆新任執行教練李啟億，以及邱啟益、魏永泰等教練團成員都來現場感受劉文和婚宴的歡樂氣息，周士淵、潘冠翰、盧傑閔、陳世念、林韋翰等裕隆球員也都現身，除此之外，富邦張宗憲與台銀陳順詳都出席了這場婚宴。

(中時電子報)

新人在台上展示各自婚戒。(黃及人攝)