惠宇11期新案823公園 搶進崇德、洲際雙核心商圈

2018年06月08日 20:21 中時 盧金足

「歡迎免費來參觀這座藝術公園！」惠宇建設總經理顏定滄說，基地不是以圍籬阻隔，而是採友善環境的立場，響應台中花博，美化花園城市。（盧金足攝）

「惠宇PARK23」近700坪基地，以寓有「步步高升」之意的竹子，編織曲徑通幽的景觀，很多民眾呼朋引伴來踏青。（盧金足攝）

惠宇建設總經理顏定滄表示，11期重畫區生活圈漸成熟，被稱為「南公益，北崇德」，崇德美食商圈躋身時尚指標。（盧金足攝）

惠宇建設在823公園前推出的「惠宇PARK23」，近700坪基地打造為充滿創意的都市綠洲。（盧金足攝）

台中市府推動洲際棒球場文創園區、小巨蛋營運，加上投資利多，吸引換屋族搶進。（盧金足攝）

正對823大公園的永久棟距價值，為居住環境加分，也是建案保值的最大優勢。（盧金足攝）

惠宇建設在823公園第一排推出超高26樓建案「惠宇PARK23」，可望成為11期最高建築地標。（盧金足攝）

隨著74號快速道路、洲際棒球場完工後，11期生活圈豐富又多元，連接74號線的崇德路在各大餐飲品牌紛紛進駐，政府重大建設利多帶動投資風潮，崇德、洲際雙核心商圈儼然成型，11期也成為推案熱區，惠宇、龍寶、國泰、大毅、順天

、永福等品牌建商陸續進場推案，惠宇建設在823公園第一排推出超高26樓建案「惠宇PARK23」，預期成為11期最高建築地標。

台中11期具備成熟生活圈與利多發展性，知名連鎖餐飲、服飾業，看好11期商圈插旗搶攻商機，被視為理想換屋區域，惠宇建設在823公園將公開新建案「惠宇PARK23」，以60、70、80坪規畫格局，加上品牌、品質、品味多重效益，成為房市亮點。

惠宇建設總經理顏定滄表示，11期重畫區生活圈，以新的開發法規優勢，形塑舒適、優雅的城市風貌，「南公益，北崇德」，崇德美食商圈的精緻餐飲、品牌，更是許多人心中的時尚指標。

此外，近距離直上74號快速道路，連接國道1高、2高、台中高鐵站或7期市政中心及商圈，交通便利，11期與緊鄰14期重畫區，串連台中市發展黃金地段，多項都市計畫、重大建設願景紛紛規畫到位，市府推動洲際棒球場文創園區、小巨蛋計畫等，加上區域採低密度開發，坐擁多處大小公園、綠地

，及馬禮遜美國學校、仁美國小等名校林立，吸引換屋族搶進。

「正對823大公園的永久棟距價值，為居住環境加分！」顏定滄表示，惠宇建設推動長桌文化，周遭綠意盎然的環境之外

，回到家就是家人交流的最佳空間，與一般180到200公分的長桌空間相較，惠宇規畫的長桌達300公分，足足可以入坐8人以上，當餐桌或工作場域，將家人匯聚在長桌，減少家人各自窩在自己房間，推廣長桌文化也 「桌」住全家人的心。

74號快速道路旁的洲際棒球場進駐後，帶動區域經濟逐漸往西發展，中信金控砸重金打造複合式商場影城及星級飯店，加上好運來宴展中心正式營運後，洲際商圈人潮帶來錢潮，市府也加快啟動台中巨蛋招商作業。

屬多功能室內體育館的台中巨蛋館，可舉辦籃球、排球等運動賽事，及藝文娛樂表演、展覽、集會等多元精彩活動，洲際商圈各方面持續發展，吸引知名建商搶進周邊購地推案。

建商推案百花齊放，其中特別吸睛的是，惠宇建設在823公園前推出的「惠宇PARK23」，近700坪基地打造為充滿創意的都市綠洲，以寓有「步步高升」之意的竹子，編織通風又饒富趣的「台灣」標誌圓頂，及曲徑通幽的入口意象，吸引很多民眾來探訪踏青。

顏定滄強調，開放這座免費的公園，預期提供民眾遊賞約5到6個月的時間，在動工之前，基地不是以圍籬阻隔，而是採友善環境的立場，特別以天然又環保的材料，設計這座有山坡丘陵的綠地，還有戶外裝置的藝術作品，讓民眾驚艷不已，近來已成為網路的熱門打卡景點。

(中時 )