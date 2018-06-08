另類畢業回憶 大秀國小學童頂烈日守護海洋

大秀國小畢業生頂著烈日守護海洋。（陳淑娥翻攝）

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大秀國小畢業生頂著烈日前往溼地淨灘，作為另類的畢業回憶。（陳淑娥翻攝）
大秀國小畢業生前往高美溼地撿垃圾。（陳淑娥翻攝）

台中清水區大秀國小因緊鄰高美溼地及台中港區，對於海洋生態有著執著的一份情，今年全體畢業生特別在8日世界海洋節，頂著烈日前往溼地淨灘，並到梧棲漁港宣導減塑及拜訪漁會，盼漁民打撈到海洋垃圾能帶回處理等，作為另類的畢業回憶。

應屆畢業生8日一早從高美溼地景觀橋開始淨灘，沿著溼地外圍將沿路、步道及海灘的垃圾逐一清除，直到高美溼地燈塔為止，150餘名的師生在志工的協助之下，在炙熱的陽光下撿拾數十袋垃圾。

學生也前往梧棲漁港進行「珍愛環境、減塑救海洋」宣導，孩子們鼓起勇氣用簡單的話語，真誠向攤商及遊客說明塑膠垃圾對環境的危害，許多民眾也被孩子感動，紛紛簽署了減塑宣言，承諾將來會減少使用塑膠袋及塑膠製品。

隨後並拜訪台中區漁會及台中市漁船與漁民互助協會，希望捕魚的同時，若是捕撈到垃圾，記得帶回岸上妥善分類處理。理事長陳建鈺表示，台中市2017年已成立第一支海洋環保艦隊，目前已有40艘漁船加入，除了每年固定打撈海漂垃圾外，在作業時也會將垃圾帶回岸上妥善處理。

大秀國小指出，孩子在天氣炎熱下進行淨灘，過程中雖汗流浹背仍不喊累，在進行減塑宣導時，面對陌生人雖然害羞，但是都能一一克服，對於今年畢業生而言，是一次最難忘的畢業體驗。學生自治市小市長謝廷育表示，希望他們能夠在踏出校園之際，從關懷自然、服務社會出發。

(中時 )

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