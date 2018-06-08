MR.BIG最後巡迴怪事不斷 下週和極限樂團一起訪台

大人物樂團曾5度訪台，鼓手於今年因帕金森氏症離世，團員進行最後巡演中。（

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中時

成立30週年的大人物樂團（MR.BIG）目前正進行世界最後巡迴演唱會，巡迴演出時碰到了不少怪事，之前在紀念鼓手Pat Torpey演唱會上演出彩排時在做聲音測試時，吉他聲音忽大忽小，鼓也無法收音，團員們開玩笑說一定是鼓手Pat來湊熱鬧探班了，趕緊請Pat幫忙：「是一個屬於你的晚上！」之後再次測試後所有設備恢復正常，最後在許多樂團共同懷念演出下完美演出。

大人物樂團目前正在澳洲與經典搖滾樂團的Extreme（極限樂團）共同演出，2團都將在下週訪台，兩大團其實幾年前就在美國合作過，由大人物的吉他手Paul Gilbert與Extreme的主唱Gary Cherone以及吉他手Nuno Bettencourt同台合作空心吉他版〈More Than Words〉，讓許多樂迷聽的如癡如醉，這次在澳洲巡演中互相搭配演出，兩大搖滾團體同台雙重搖滾震撼了不少澳洲當地的樂迷。

大人物此行抵台沒有特別的要求，團員們還開玩笑的說來到台灣就像回到家一樣，他們要像觀光客一樣來台灣入境隨俗，還開玩笑請主辦單位不用特別到機場接送，「只要給我們安排車子就可以！」相當親民隨和，團員們平時也很愛開玩笑並隨時充滿活力，主唱Eric表示常常保持笑容就是最好的秘訣。

對於最後一次巡演在台演出，Eric表示將會帶給大家一個難忘的回憶，演唱會中除了將會演唱最後一張專輯中的新歌之外也會演唱多首經典歌曲，包括:TO BE WITH YOU、JUST TAKE MY HEART、WILD WORLD…等多首經典歌曲請樂迷務必捧場，購買VIP門票者還可以參加與樂團的見面會。

(中時 )

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