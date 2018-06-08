《只有大海知道》蘭嶼首映引轟動 台灣影迷擠爆班機船票難求

2018年06月08日 20:34 中時 徐桐炘

鳳英阿嬤(右2)在導演四度登門拜訪都撲空後，才答應出席首映會。左為黃尚禾。（海鵬影業提供）

國片《只有大海知道》今天（6/8）在蘭嶼舉行世界首映，該片是崔永徽導演歷時六年、在蘭嶼取景拍攝完成，因此她最希望將這部影片獻給蘭嶼鄉親，不僅在面對太平洋方向架設兩層樓高的巨幅銀幕，現場更備有300多個座位，讓居民、遊客都能一同在美景下欣賞這部「台灣影史最蘭嶼的電影」，有趣的是，這場活動不僅在島上引發轟動，更有許多台灣觀眾慕名而來，這兩天前往蘭嶼的班機完全客滿，就連船位都一票難求。

即便今天天候不佳，許多特地前來參加首映的遊客仍耐心在機場等候數小時，最終也順利趕在活動開始前抵達會場。今晚活動由小飛魚展演隊穿著丁字褲熱舞開場，隨後有蘭嶼知名歌手謝永泉、希滿棒接棒演出，再來才是《只有大海知道》國際首映，全場觀眾便在星空下，面對太平洋欣賞這部在蘭嶼實景拍攝的電影，現場不時傳出笑聲，眾人看得意猶未盡。

導演日前聯絡部落幫忙張貼海報、廣播等方式宣傳活動，因此世界首映的消息早就在島上傳開，更有居民從上周就殷切盼望今天的到來，此外也有不少店家今天特地公休，熱情準備了飲料、咖啡及甜點到現場給眾人享用，可說是蘭嶼居民相當期待的盛事。

男主角黃尚禾原訂於昨晚抵達蘭嶼，卻因天候不佳，今天才順利登島，他表示第一次來蘭嶼拍戲時就愛上這裡，曾自詡是游泳高手的他，想不到島上小孩一入水，竟個個動作矯健如飛魚，讓他相當訝異。而他在片中首度與眾多素人演員對戲，導演崔永徽發現黃尚禾一開始都用學院派演技表演，卻在過程中受到小孩自然真誠的表演所影響，演出也逐漸變得更加自然。該片將於15日上映。

(中時 )