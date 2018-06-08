柯林頓 派特森聯手撰寫驚悚小說 出版了

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美國前總統柯林頓與暢銷小說家派特森（James Patterson）聯手撰寫的驚悚小說《總統失蹤了!》（The President Is Missing）近日出版了，有白宮權利角逐、有世界局勢變換、有恐怖主義驚天陰謀，結合虛構與真實歷史事件，內容跌宕起伏、扣人心弦，並將翻拍成電視劇。

小說近25萬字，柯林頓化身總統鄧肯，隨著他突如其然失蹤，帶出國際恐怖組織威脅美國國家安全的驚天陰謀：洛杉磯水源遭受生物病毒的侵襲，幾千萬人被迫斷絕水源，全美數億民眾的電子設備也遭到病毒侵襲……。期間白宮內部的明爭暗鬥，寫來驚心動魄。

柯林頓與帕特森，一個掌握總統才知道的內幕，一個是懸疑小說的寫手，這組合真算得上是強強聯手了。而派特森也把和柯林頓共事的經歷當成自己職業生涯的亮點：「我是那個說故事的人，但柯林頓總統的見解讓我們能說出一個非常有趣的、與眾不同的故事。」

從小說也可以看到，離開白宮17年，柯林頓仍對白宮念念不忘，讀者們感受到他尚未實現的政治抱負，以及深埋在他心底的白宮情結。

據說，小說中的部分情節，和柯林頓本人的經歷相似度高達90%，甚至還可以在其中尋找到諸如法國《查理周刊》遭恐攻事件、馬航MH370失事事件等的蛛絲馬跡。

(中時 )

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