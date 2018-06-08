李孟諺談英語版籤詩遭諷 南市府：幽默語意被曲解

台南市代理市長李孟諺（左二）日前參加成功大學伊斯蘭校園高峰會致詞提到二官語政策，強調台南這幾年努力走向國際化。（曹婷婷攝）

友善列印
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台南市代理市長李孟諺日前參加成功大學伊斯蘭校園高峰會致詞提到二官語政策，強調台南這幾年努力走向國際化，有些廟宇籤詩甚至有英文版，或許，未來廟宇的乩童也能夠講英文，幽默比喻，當場引來聽眾一陣笑聲，然而這一席話卻造成某位教授揶揄，市府對此表示，亂下新聞標題、曲解市長幽默語意，造成社會誤解及嘲弄非常不應該。

市府表示，這是市長幽默的比喻，任何人一聽都能夠理解這是台南努力營造城市英語友善環境，透過建置英語友善寺廟，讓英文可以深入生活各個層面，進而讓外籍觀光客更容易認識台灣文化，非如媒體斷章取義所言「市長希望乩童說英文」，台南市政府也並未將乩童說英文形成政策推動，而是經由整體英文友善環境的營造，期待讓傳統文化也能走上國際。

市府表示，台南是文化首都，也是全台寺廟最多的城市，許多廟宇文化更列為無形資產，成為台南重要觀光資源，吸引不少外國人士到台南遊玩。市府為推動友善觀光，積極推動英語為第二官方語言，不但積極建置雙語環境，例如鼓勵餐廳菜單中英對照、夜市招牌或產品介紹也能標示英文，甚至廟裡面也有英文籤詩。

除了廟宇，還包括店家、民宿、醫院、藥局、計程車、公車、停車場、古蹟、文創園區等，也都加入英語友善標章認證行列，加速台南邁向國際化城市的目標。

(中時 )

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