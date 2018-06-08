公車上沒站穩抓到女生ㄋㄟㄋㄟ 超神結局讓網友玻璃心碎滿地

2018年06月08日 21:13 中時電子報 林毅

一般來說，在外面如果「抓」到女生胸部，不論是有意或是無意，都會引起軒然大波。一名男網友在學生論壇《meteor》PO文分享自己經驗，表示公車上沒站穩，不小心抓到了隔壁女生的胸部，神展開的結局卻讓網友紛紛吐槽「去死吧」。

原PO說，自己有一天搭公車，但有小孩突然衝出馬路，司機緊急剎車，全車的人瞬間重心不穩往前倒，自己也不例外。他說當下第一時間反應就是要找東西抓住，讓自己不會跌倒，但抓到東西後，覺得觸感有點微妙，才發現自己抓的是隔壁女生的胸部。

原PO說自己當下連進警局的下場都想到了，趕緊連說了無數次的對不起，抬頭才發現對方是個女高中生，長得非常漂亮，讓他更覺得不好意思，但儘管對方臉也很紅，卻非常鎮靜，沒有尖叫，讓原PO相當訝異。

更讓原PO驚訝的是女生的反應，女生說了一句「沒關係啦，你又不是故意的」，這句話讓原PO以為自己在作夢。以此為契機，雙方你一言我一語聊開了，充滿了快活的氣氛。也意外探聽到女生跟自己上同家補習班，就這樣一起下公車，結伴上課去。

下課後兩人一起去吃中餐，得知女生學習不太順利，於是原PO出言鼓勵「人總會碰到低潮，熬過去就是妳的了，加油，一定要撐過去」，讓女生大為感動，表示過去沒有人會這樣激勵她，兩人就這樣互加LINE聊天。

就這樣過了6個月，女方突然傳訊邀原PO去散心，讓原PO大為驚喜，直問網友說「好像又離我近一步了，我是不是有機會get」。

網友看到後紛紛說：「可惡，已羨慕」、「原PO一定是帥哥」、「人帥真好，人醜性騷擾」、「上帝對人果然是不公平的」、「閃到我什麼字都看不到」、「魯蛇我玻璃心碎了」，還有人揶揄：「我照原PO的方法做，結果現在在警察局」。

(中時電子報)