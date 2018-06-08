雲林蔬果價格一片淒慘 議員籲李進勇發聲

雲林縣古坑鄉種植廣大鳳梨，最近價格跌跌不休，果農載著滿車鳳梨交貨卻有沒喜悅。（周麗蘭攝）

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縣議員賴明源（左）質詢縣長李進勇（右），李進勇為自己未發聲提出辯護。（周麗蘭攝）

鳳梨、香蕉價格慘跌，多名縣議員8日質疑縣長李進勇為何不發聲，他若帶頭發聲，議員一定都奧援，李進勇表示喊得大小聲不一定有用，有時他發聲，有些人就會拿著著「一直練」（挑撥）趁火打劫。

縣議員賴明源質詢農業處長張鴻猷，鳳梨目前1斤價格多少？張答覆1斤15元，賴明源斥責「有夠沒知識」，鳳梨成本1斤要7元，農民現在還倒賠2元。

賴明源表示，香蕉、鳳梨、蔬菜沒有一樣好，他去肥料店、農藥店沒有一個歐巴桑不罵，民不聊生，口袋越掏越深，為何從來沒聽過縣府發聲，農業縣是做喊好聽的？

李進勇答詢說，中央有監測機制，縣府與中央保持聯繫，這段時間大家心中都苦，縣府也在想怎麼幫農民，喊得大小聲不一定有用，即使有發聲，有些人拿著一直練，雪上加霜、趁火打劫。

賴明源反問李進勇，雲林農產沒有一樣好，百姓沒有值得快樂的事，希望縣長看到需求在哪就要去發聲。

縣議員蔡東富、林岳璋不約而同表示，如果李縣長願意帶頭，他們都願意跟從，所有議員都會奧援，那怕是上街頭。

議員林建鴻質詢李進勇，如果北農總經理吳音寧如果像蔡英文總統說得那麼好，要不要推薦她去當農委會主委？造福更多人。

李進勇略顯情緒波動表示，如果林議員覺得她適當可以自己推薦，她要不要去當什麼是她家的事情，和他無關，他不會參加口水戰。

(中時 )

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