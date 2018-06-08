2018年06月08日 21:24 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

這４種「地雷水果」空腹吃 當心腹痛、暈眩 (圖／康健雜誌)

近年來人們開始於飯前吃水果，認為比較養生，卻也有人在空腹吃完水果後竟腹痛如絞。到底哪些水果空腹吃了，非但不養生，還可能傷身？

※味酸的水果：例如柑橘、山楂

振興醫院營養師涂蒂雅認為，空腹吃較酸的水果容易刺激胃酸分泌，對於胃不好的人並不適合。中醫對此持相同看法。著有《蔬療》、《果療》等保健類書籍的中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚說，橘子及山楂等酸味濃厚的水果含有大量的果酸或山楂酸等有機酸，容易使人們產生胃酸逆流的症狀。即便是一般人空腹吃橘子也容易刺激胃黏膜，至於消化道有痼疾的患者更可能使、的病情加重。

※糖分太多的水果：如荔枝

楊淑媚認為，含糖量過高的水果如荔枝不但會刺激胃酸分泌，空腹食用還會因為肝臟的轉化酶來不及將水果中的果糖轉換為葡萄糖，而導致體內糖份突然飆升，如此可能引起頭暈目眩。

※單寧酸含量高的水果：例如柿子、番茄

柿子與番茄均為單寧酸含量高的蔬果，也不適合在空腹食用。楊淑媚說單寧酸會與胃酸相互作用，在胃裡凝結成塊造成消化不良，嚴重時也會造成胃痛。

※澱粉質高的水果：較生的香蕉

《美國臨床營養學雜誌（The American Journal of Clinical Nutrition）》在一篇研究中指出，澱粉含量高的食物不易消化，且容易形成脹氣，以水果來說，香蕉算是其中之一，這解釋了為何有些人空腹吃香蕉會造成胃部不適。研究並提到，初熟的香蕉澱粉含量更高達熟透者的12倍。榮新診所營養師李婉萍解釋，國外研究中所提到香蕉中的澱粉屬於抗性澱粉，此種澱粉的特質與纖維相似，不容易被人體所吸收。因此現在有些人將其視為減重水果，不過若腸胃功能不佳，卻可能引起消化不良。李婉萍認為，選擇尚未感到飢餓、但血糖已開始下降之際以水果代替甜點，有助於穩定血糖，也不阻礙水果當中營養素的吸收，進而對健康產生最大的助益。

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(中時電子報)