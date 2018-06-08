Airbnb取消大批違法民宿訂單 訪日旅客求助無門

2018年06月08日 21:39 中時 黃菁菁

在Airbnb等民宿網站預訂日本民宿的旅客要注意了，由於日本規範日租民宅的《民泊法》15日即將生效，許多房東因未向政府登記註冊，民宿資料被迫從網站下架，使得房客在出發赴日前才被通知取消訂房，受影響的旅客可能達數千人！

觀光廳通知民宿仲介業者，15日起實施《民泊法》，沒有依新法向政府登記註冊的民宿、日租公寓，不得將資料刊載在共享民宅等仲介網上，且要求不打算向政府申請登記的民宿取消接單，Airbnb在接獲通知後立即動作。

《日本經濟新聞》報導，Airbnb7日晚間將不合法民宿15日至19日的預約取消，19日以後的預約也將在10天前自動取消。Airbnb今年春天時，日本網站上約有6萬2千件民宿出租，現在減到約1萬3800件，約減少8成左右。

該網站會補償旅客住宿費差額、改機票的手續費，以及與住宿費等價的折價券，賠償總額可能達11億日圓。為了協助訪日旅客尋找新的下榻處，還在網上介紹JTB等旅行社的訂房網站，並接受電話和電郵的諮詢。

民宿業者向日本政府登記註冊後可取得認證編號，網站上沒有寫出編號即為違法。有不少日本房東只是單純想利用空屋，但依照新法必須向法務局、市公所取得許多證文件才能提出申請，不少房東因此而打消利用自宅當民宿的念頭。

(中時 )