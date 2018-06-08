中壢夜市知名紅豆餅這兒吃的到！配咖啡享受台式下午茶

2018年06月08日 21:41 中時電子報 綜合報導

熱愛紅豆餅的死忠粉絲絕對不能錯過！中壢夜市必吃的紅豆餅，現在在桃園市新屋區的「七里香咖啡」也能吃的到！一口紅豆餅再搭配一口義式咖啡，享受台式下午茶原來這麼簡單。

原本從事電子業的老闆改行在中壢夜市販售紅豆餅已有十幾年之久，皮香酥脆又爆餡的特色成為遊客去中壢夜市必吃的美食之一。如今，為了完成老闆父親的夢想，在桃園市新屋區開設了一家「七里香咖啡」，讓前來的民眾能夠吃著紅豆餅又能喝到高品質的義式咖啡。老闆說，外面的優質咖啡和手工蛋糕價格不斐，但在這裡只要一百元就能喝到咖啡和吃到紅豆餅，還能享受室內、外寬敞的舒適環境。

咖啡廳喝咖啡吃紅豆餅，可說是國內第一家。

老闆娘特別表示，他們不惜成本選購品質優良又新鮮的咖啡豆，為的是堅持做好一樣東西，並且保持品質的穩定度，讓前來的消費者能吃到、喝到最棒的食物。憑著良心做好、用心地做，是夫妻倆秉持的原則。她還提到，曾經有位吃過紅豆餅的消費者，就算移民了也還是會在歸國時回購，因為那美味的味道讓他念念不忘。

「七里香咖啡」旁的西部濱海快速公路有許多重機經過，可以說是為重機騎士提供了休憩的地方。而附近的綠色隧道、觀海亭潮間帶也都是適合親子遊玩的景點，玩累的不妨來「七里香咖啡」休息一下，享受優閒的午後時光。

【七里香咖啡】

地址：桃園市新屋區深圳里7鄰39號

(中時電子報)