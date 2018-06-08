牡丹野薑花季效益超佳 首創部落宣傳車原鄉趴趴走

2018年06月08日 22:23 中時 謝佳潾

一年一度的野薑花季將於30日登場，據去年近2萬人參加、收益約500萬的盛況評估，屆時人氣可望再創高峰，而創下傳奇的東源解說隊，不但在今年首創部落宣傳車、開到其它原鄉趴趴走宣傳花季，更不吝嗇地停下腳步分享成功祕訣，強調公私合作的重要。

在東源部落開滿白色馨香的野薑花季，今年邁進第8年，且將有別於往年、改以「部落旅展」的方式呈現，但絕對不改由牡丹鄉公所與在地部落社區合作經營的模式。公所表示，社區夥伴有專業的導覽能力，公部門則能提供活動的行銷、法律等窗口服務，堪稱雙劍合璧。

公所指出，去年東源部落的整體觀光產值破千萬，當中7至9月花季期的收益就占一半，可見效益多大，但花季的前3年是不收費的，當時公所及社區就覺得「不能一直燒錢」，因此2015年決定改變策略，以園區經營方式進行收費，而遊客果真不減反增，收益更於去年達到高峰。

公所說，敢收費是因為敢保證品質，在多年輔導部落發展觀光的經驗中發現，原民隨興海派的性格，容易讓部落旅遊流於隨便、髒亂的刻板印象，因此決定透過課程陪伴他們導正觀念、進而協助行銷，相信只要口碑做得好，就不怕遊客不上門。

東源部落在「實測成功」後，首創部落宣傳車，將開到瑪家、來義、獅子等原鄉邊宣傳邊分享成功祕訣。

(中時 )