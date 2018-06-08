美國名廚波登去年才認愛導演女友 自殺身亡享壽61歲

波登在IG放上和杜可風於香港的合影。（取材自個人IG）

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安東尼波登（Anthony Bourdain）是知名美國廚師、作家及主持人，根據美媒CNN報導，他於8日在飯店自殺身亡，享壽61歲。5天前才放上和香港名攝影師杜可風在香港重慶大廈的照片，他也不忘宣傳CNN節目《安東尼·波登：秘境探索》香港特輯於週末播出，而人正在法國進行錄影，還打卡在法國品嚐美食，卻在今天被法國廚師友人發現在飯店以上吊方式結束生命。

旅遊美食節目《波登不設限》走紅全球後，波登在2003年曾為新節目來台品嚐美食，2013年以《秘境探索》拿下皮博迪獎，皮博迪獎被稱為美國廣播電視文化成就獎，被視為廣播電視媒體界的普利茲新聞獎，波登節目被讚：「用一樣的方法拓展人的味覺，也拓展人的視野。」

波登不僅透過節目介紹各地文化，更鼓勵觀眾用不同方式思考食物、旅遊和人性，他還為邊緣人發聲、提倡為餐廳員工建立更安全的工作環境，美國史密森尼學會曾經稱他為「美食界真正的搖滾巨星」、「壞男孩廚師中的貓王」。

在世界各地拍攝美食節目的波登，去年接受《時人》雜誌專訪時還曾自稱是工作狂，「我是個喜歡忙碌的人，永遠需要一個計畫！」他有過2段婚姻，去年才和因節目認識的義大利導演女友艾希亞阿基多（ Asia Argento）認愛，並表示對方給了他許多工作上的啟發。

波登談到感情對生活的影響時，他向《時人》表示：「我們都忙於工作，我們都一直離家工作，所以我們很像在同一個馬戲團裡表演者-或許不同馬戲團，我猜。」他更透露正在籌備2部紀錄片，「我擁有停不下來、創意的心靈。」如今卻選擇停下生命步伐，徒留過往的作品讓粉絲懷念。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會。

(中時 )

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