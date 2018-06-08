蔣偉文《實習醫師》配對小禎　和偶像拍戲像度假！

小禎和蔣偉文耍萌演校園戲。（民視）

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蔣偉文開心與小禎、余秉諺合作。（民視）
小禎和蔣偉文合作默契佳。（民視）
小禎把蔣偉文過肩摔。（民視）
小禎和蔣偉文合作默契佳。（民視）

蔣偉文加入民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》，飾演小禎的初戀學長「志明」，兩人也神還原學生時期的校園浪漫橋段，回歸戲劇讓他直呼「拍戲像度假」！蔣偉文也因該劇再次碰到同時期的余秉諺，笑說有如遇到「當兵同梯的」，兩人都從單身到結婚甚至生小孩了，再合作格外親切。余秉諺也說，現在演藝圈很少遇到同期的演員，特別懷念！

蔣偉文說自己是小禎的小粉絲，因為他真的很喜歡演喜劇，喜劇要讓人家笑真的不容易，而小禎的幽默感很自然也真的很好笑，兩個人從以前就有不少合作，直到這次合作《實習醫師鬥格》，兩個人都是當爸、當媽了，談的話題就只剩育兒經，甚至聊到小孩將來出國就學問題。蔣偉文說大兒子五歲，小兒子兩歲半，等到幼稚園畢業就會送小孩到雙語學校，預計等小孩高中畢業後，有自己的想法再決定要去哪一國讀書，目前是沒有設定哪一個國家，只要小孩可以獨立自主就好，小禎也提到目前仍捨不得送小孩出國，兩人會交流為人父母的心情。

蔣偉文跟小禎在《實習醫師鬥格》中有不少對手戲，原以為校園浪漫戲是很甜蜜可愛的，沒想到第一場戲他就跟導演求饒，原來劇中小禎是運動細胞很強的學妹，被安排過肩摔之前，導演還先問他平常有沒有運動，讓他信心滿滿答有！只是拍戲當下才發現是在水泥地上被小禎過肩摔，還要自己連翻兩次，讓他心情五味雜陳，幸好兩次拍攝就ok，蔣偉文自誇：「我沒有用替身哦！」且能被自己的偶像過肩摔也值得了，原來他很欣賞小禎之前在《犀利人妻》的表現，這次可以合作，覺得十分幸運。

小禎在這橋段無止盡對初戀男友蔣偉文的耍萌，導演爆料，小禎演完校園浪漫戲，直接向他求饒「我女兒的同學都有在看欸！」暗喻這種浪漫戲真的會讓她很害羞啦！

(中時 )

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