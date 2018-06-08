傾聽之旅到燕巢、湖內 陳其邁：市民大小事就是我的事

民進黨高雄市長參選人陳其邁持續「智慧城市，經濟首都」傾聽之旅，8日上午前往湖內農會、燕巢東燕社區活動中心。（陳其邁辦公室提供）

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陳其邁持續「智慧城市，經濟首都」傾聽之旅，8日上午前往湖內農會、燕巢東燕社區活動中心。（陳其邁辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁持續「智慧城市，經濟首都」傾聽之旅，8日上午前往湖內農會、燕巢東燕社區活動中心，由於最近農漁產品價格崩跌訊息頻傳，他特別強調，對於農漁民大小事，中央和地方政府一定負責，他會義不容辭和農漁民站在一起，「你們的事情就是我們的事情！」

陳其邁傾聽之旅湖內場次由前高雄縣長余政憲、立委邱志偉、議員陳明澤、議員參選人黃明太、農會代表及當地里長陪同；燕巢場次則有立委邱議瑩、議員翁瑞珠及議員參選人黃秋媖、議員陳政聞代表、議員高閔琳代表、在地里長、農會等代表出席。

陳其邁說，這幾周他持續推廣高雄農產品，並致電行政院，要求農委會將次級香蕉收購價格提高至每公斤5元，農委會也從善如流；漁產品部分，據他了解，7日的虱目魚價格1斤67元，比去年同期50元更高，鰻魚價格也比去年好。

陳其邁表示，在市府、立委邱志偉、邱議瑩合力爭取下，斥資300多億的捷運岡山到路竹延伸線工程即將動工，他期盼第一期工程2020年即可完工、第二期工程在2024年營運，他強調會努力縮短宮崎，讓捷運盡早通車延伸至湖內。

此外，他向行政院長賴清德爭取將捷運延伸至台南，最近也獲得行政院正面回應，他並承諾，台南高鐵站到湖內、茄萣的外環道路，在他就任高雄市長4年間一定完工通車。

陳其邁在燕巢場次則表示，未來包括橋頭新市鎮等多項建設會持續進行，吸引人工智慧科技產業進駐，預計可幫助岡山、路竹、燕巢等地升級傳統產業，高雄鐵道研究中心也會設在燕巢。

他說，若有機會擔任高雄市長，會通盤檢討燕巢都市計畫，他重申要打造好生活的智慧城市，以最有效率、快速的方式服務市民。

(中時 )

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