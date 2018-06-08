謝佳見才為她爭風吃醋！隔天情敵端蛋糕替他慶生

2018年06月08日 22:01 中時 林淑娟

黃健瑋端蛋糕為謝佳見慶生。（八大）

黃健瑋、楊謹華為謝佳見慶生。（八大）

黃健瑋、楊謹華為謝佳見慶生。（八大）

劇組為謝佳見慶生。（八大）

八大電視《我是顧家男》這兩天在宜蘭取景拍戲，男主角之一的謝佳見14日過生日，劇組趁所有主要演員齊聚的工作天，特別安排熱鬧慶生，讓壽星提早唱生日歌。謝佳見表示，這是他第四年在台灣過生日了，「其實我都會盡量把生日跟工作避開，因為會很不好意思。」

黃健瑋和謝佳見劇中是情敵，前一天兩人還上演動作戲，隔天黃健瑋就端出生日蛋糕為謝佳見祝賀，楊謹華則貼心準備各式痠痛貼布、舒緩噴劑等等，讓為她爭風吃醋的兩位男生，能保持元氣繼續奮戰。現場還包括葛蕾、檢場、邱宇辰、今子嫣等等，一起唱生日快樂歌祝福。

剛好週日(10日)謝佳見要舉辦生日同樂會，由於劇組仍得照常拍戲，無法參加他的活動，因此提前安排驚喜。謝佳見說，上次拍攝《致第三者》是第一次在劇組慶生，這是第二次感受劇組很窩心的準備安排。《我是顧家男》拍攝一個多月，謝佳見提到與楊謹華對戲，他印象深刻是，他們演學生時期的戲，「很歡樂、充滿粉紅泡泡，覺得自己很幸運可以跟女神談戀愛的感覺。」

談起首次跟黃健瑋合作，謝佳見形容對方給他有安全感，有一場兩人的攤牌戲演得非常過癮，很像哥兒們把心裡話全都掏出來講。謝佳見表示，今年的願望除了把作品做好之外，也希望可以在台灣拍電影和舞台劇，畢竟很久沒接觸這一塊，想好好再投入一遍。

在宜蘭短暫停留兩天時間，謝佳見則是嚐盡當地美食，笑稱：「只要一休息，嘴巴就沒停下來。」從米粉湯、烤魷魚、鴨賞、甕仔雞、蔥抓餅、肉羹到夜市小吃，「感覺我吃進一個月餵食的份量啊！」

(中時 )