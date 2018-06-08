彰化「地方治理論壇」 資源平權、翻轉教育激盪火花

2018年06月08日 22:43 中時 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 鐘武達 、 黃國峰

資源如何有效分配，落實更公義的社會？怎麼來翻轉教育，帶動每位孩子？彰化縣議會舉辦地方治理論壇8日登場，聚焦「資源平權 城鄉零差距」和「翻轉教育 提升競爭力」，專家、議員與官員們，提出精闢見解和深度調查與觀察，激盪思辯的火花，引起熱烈回響。

彰化縣議會祕書長史仁智代議長謝典霖表示，創辦地方治理論壇，今年邁入第3年，讓更多人了解公共政策，更清楚知道民意代表在監督什麼，還有行政的著力點，把更好的做法和觀念引進，並提供了反省和修正，讓社會更進步。

彰化縣議會也特別邀請豐安聯合診所蔡明忠專題演講「從醫療端來看未來的長照」，從熱門話題傅達仁赴瑞士的安樂死說起，再妙語如珠探到醫療糾紛談到健康自主管理的重要，點出長期照護的該怎麼著力，從實案例出發，聽眾聽得特別有感，掌聲、笑聲和頻頻的點頭，交織熱烈的氣氛。

上午場論壇邀請行政院中部聯合服務中心副執行長蔡榮捷、東海大學政治系教授邱師儀、中正大學政治系教授蔡榮祥、彰化縣政府計劃處長陳坤佐，以及議員劉惠娟、張東正等，探討彰化縣的社會資源整合與有效利用的問題。

論壇點出了社福預算占總支出的最大宗。精闢地分析該怎麼讓每分錢都用刀口上？並因應彰化縣特殊民情，發展健全長照策略，解決鄉村人口老化的問題。

下午場「翻轉教育、提升競爭力」華盛頓中學校長吳榕峰、中臺科技大學文教事業經營研究所教授林海清、暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元、彰化縣政府教育處副處長張淑珠，和議員曹嘉豪、白玉如、林世賢等分別從如何為偏鄉教育注入活力

，重新定義怎麼辦教育等，激盪出新的思維。

108課綱將上路了，彰化縣各級學校應做好調整與因應策略，以及弭城鄉教育資源的落差及升學機會不均等，都在討論之列，與會者對學生爆出的出走潮憂心忡忡，更點出了翻轉教育，首先還在思維的改變，分別在專業領域，提出深度報告，掀起共鳴

，帶動了更多的討論。

(中時 )