孟耿如化身暴怒姊 飆罵這群人尼克「X北」

尼克客串，與孟耿如對戲。（東森）

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孟耿如劇中對尼克飈粗口。（東森）
孟耿如劇中對尼克飈粗口。（東森）
孟耿如與Duncan有浪漫吻戲。（東森）
孟耿如與Duncan有浪漫吻戲。（東森）
孟耿如、莫允雯事隔10年再攤牌。（東森）
莫允雯哭到令人揪心。（東森）

台視、東森《高塔公主》劇情逐漸進入高潮，「這群人」的網紅尼克在劇中友情客串，飾演孟耿如相親對象，且劇中角色就是網紅。尼克表示，這是他第一次客串電視劇，能受邀參與並和孟耿如對戲真的很榮幸。但被問是不是為了「這群人」的成員茵聲友情客串，尼克立刻開玩笑說是為了孟耿如，還搞笑放話：「茵聲我不是為了妳，所以別往自己臉上貼金！」讓現場一陣大笑。

和尼克對戲的孟耿如，竟也跟著被激起搞笑魂。原本穿著洋裝氣質出場的她，最後卻暴怒拉尼克領子破口大罵，「Ｘ北」、「林祖嬤」等粗話都飆出口，讓導演都忍不住問「這個可以播嗎？」孟耿如大笑說自己已被劇組封為「暴怒姊」，「這是我第一次在螢幕前這麼沒氣質，還在戲裡直接罵髒話的。但如果我真的碰到這種狀況，當下應該會直接走人啦」。

上一集播出莫允雯和孟耿如再次攤牌；莫允雯也將對孟耿如說出當年真相，讓觀眾為深陷十年情傷的孟耿如著急。孟耿如笑說拍戲當天她還不敢跟莫允雯對眼，莫允雯則是哭到眼睛鼻子都紅了，「因為我們現在默契真的太好了，所以後面這類的戲都不敢對看，以免情緒一湧上就忍不住哭出來」。

孟耿如也透露這集會有很多意外發展，沒想到竟是他和舊愛Duncan深情熱吻！但這場浪漫的吻戲卻因兩人太熟而瘋狂笑場大吃NG，孟耿如還噹Duncan加一堆肉麻台詞且不斷模仿他。Duncan也笑說「因為她一直低頭我才加詞的，我還為這場吻戲前一天惡補一堆影集，看怎樣吻比較浪漫，沒想到我們一笑場就停不下來」。

(中時 )

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