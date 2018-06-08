郭書瑤少女心爆發 自曝感情觀「主動式被動」

郭書瑤在片中飾演充滿少女心的女漢子。（良人行提供）

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郭書瑤愛慕男主角張庭瑚 。（良人行提供）

女主角郭書瑤在《切小金家的旅館》飾演「小鈴木」，女漢子上身般扛瓦斯桶、騎打檔車大膽倒追張庭瑚，私底下戀愛哲學卻是大相逕庭，不如小鈴木積極，通常採取「主動式的被動」。而本片也入圍2018富川奇幻影展「奇幻藍色單元」，導演林冠慧及男主角張庭瑚皆受邀出席影展。

郭書瑤說小鈴木的少女情懷跟男人婆個性跟自己很相似，私下的她也愛穿粉紅色、愛毛茸茸的飾品或玩偶，個性則偏男孩子氣，就愛照顧身邊朋友，女生朋友都將郭書瑤當成男友般依賴，但面對愛情卻不如小鈴木直球作風，不走主動告白路線，郭書瑤笑說：「我面對心儀的男生，都是採取『主動式的被動』，不敢明顯的示好或告白啦！」

為獻出騎打檔車處女秀，郭書瑤特地到中影特訓，嬌小的她自爆本身平衡感不太好，光騎一般機車都有問題，「打檔車又大又重車身又高，最困擾我的是腳踩不到地，還要記得打檔踩幾下、踢幾下，腦袋都快打結。」

該片入圍2018富川奇幻影展「奇幻藍色單元」，導演林冠慧獲得喜訊後十分開心，「《切小金家的旅館》是台灣首見的驚嚇喜劇類型電影，能夠獲得韓國富川奇幻影展青睞，我們切家真心充滿感激，也覺得極為榮幸，感謝所有幫助《切小金家的旅館》一磚一瓦搭建起來的人們，非常非常非常感謝！」7/6-7/8舉辦搶先口碑場，7/12(週四)上映。

(中時 )

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