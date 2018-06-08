金曲「未來ing」 最佳新人獎入圍者同台飆歌

金曲獎最佳新人入圍者鄭興。（金曲獎提供）

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金曲獎最佳新人入圍者丁世光。（金曲獎提供）
金曲獎最佳新人入圍者茄子蛋。（金曲獎提供）
金曲獎最佳新人入圍者閻亦格。（金曲獎提供）
金曲獎最佳新人入圍者蘇珮卿。（金曲獎提供）
金曲獎最佳新人入圍者J.Sheon。（金曲獎提供）
金曲獎最佳新人入圍者李權哲。（金曲獎提供）

第29屆金曲獎頒獎典禮將於6月23日在台北小巨蛋舉行。主辦單位今天（6月8日）宣布，為呼應本屆金曲獎系列活動主軸「未來ing」，期望讓所有歌迷可以聽見華語音樂圈正在茁壯的聲音，入圍「最佳新人獎」的鄭興、茄子蛋、J.Sheon、李權哲、閻奕格、蘇珮卿、丁世光，將在頒獎典禮上演唱自己的入圍作品，宣告「華語盛世再臨」。

「最佳新人獎」入圍者的表演，歷年都是金曲獎頒獎典禮的焦點之一，「未來ing」更是這次金曲獎強調的主軸概念，頒獎典禮再度安排所有「最佳新人獎」的入圍者一起站上金曲舞台，展現新生代音樂人的能量。

被喻為90後的創作歌手鄭興表示，入圍是意料之外，但很開心能和這麼多優秀的音樂人一起入圍，得不得獎好像其次，反而是第一次在這麼多人面前表演更令他緊張，比較想要把歌唱好；入圍4項大獎的茄子蛋主唱阿斌完全不敢想像自己會拿下哪座獎，強調入圍就是最大的肯定，並預告將帶來最精彩的演出。

備受矚目的J.Sheon認為站上金曲獎舞台表演，比公布入圍時更讓他緊張；李權哲則感謝這張作品能受到金曲獎的肯定，以及完成這張專輯的所有夥伴們，並認為平常心做好表演比較重要，相信努力就會有好的結果。

實力唱將閻奕格以「美妙」形容站上金曲舞台的心情，很感謝能有這個機會展現自己；豎琴創作歌手蘇珮卿則說到：「能在金曲奬盛典上演出覺得倍感榮幸和幸運。」，當天表演，她會帶著藍電豎琴上台彈唱，帶給大家不同的聽覺享受；唱作才子丁世光對於入圍獎項及擔任表演嘉賓，都感到相當緊張，他也談到當天演出想把舒服的律動和調調分享給大家。

(旺報 )

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