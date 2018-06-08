八百壯士下周發動陳抗 將製作媒體人員背心以供識別

2018年06月08日 22:32 中時 季節

反對政府提出的軍公教年金改革版本的退役軍人團體「八百壯士」，於8日針對下周將發起的陳抗活動，發出聲明公告，表示將製作媒體人員的背心以供識別，讓媒體能安心採訪，不受干擾。他們也呼籲警方執法時，不要刻意挑起群眾負面情緒，導致紛爭，以下為聲明全文：

八百壯士護憲維權指揮部06/11~15活動期間執行與遵守事項聲明公告

八百壯士自106年2月21日起在立法院大門前櫛風沐雨、埋鍋造飯444天，歷經多次陳情、陳抗，我們一路走來始終如一，我們堅持「不溯既往、信賴保護」的立場與訴求，所有的陳抗都是本著『理性和平』的態度與方式來表達，雖然政府一再漠視、不聞不問，對我們的訴求既不溝通亦不協商，這種理盲又缺乏同理心，強制硬幹、一意孤行的年金改革作為，我們雖氣忿不恥，也能體會警察同仁的無奈、辛勞，我們再次嚴正聲明不會效法民進黨過去在街頭抗爭所採取暴力的行為。故特於活動實施直前向國人、媒體及警察們作一說明：

一、為因應立法院臨會對『陸海空軍軍官士官服役條例』修正草案爭議條文強行通過，八百壯士暨所有公、教、警、消、勞退休袍澤、團體，將秉持軍公教一體、榮辱與共的理念，於立法院外聲援應合所有友我軍系之黨團立法委員，在院會為軍人法案爭取權益與尊嚴，所做的一切努力，並透過直播及時予以傳達，讓袍澤、國人都能充分瞭解。

二、八百指揮部為全力維護媒體工作者，活動期間人身安全及採訪自由，特別製作媒體採訪工作人員的背心，以供識別；同時已編組完成媒體維安工作人員，以利媒體工作人員能夠安心自由的採訪，不受任何的干擾；另八百指揮部亦希望媒體朋友們能夠秉持「公正、客觀」的立場，就活動實況予以採訪及播放，善盡媒體第四權客觀公正報導之責；若採訪期間遇到挑釁、不理性的行為，請立即告知或尋求維安糾察人員協助與排除，俾免衝突發生。

三、軍公教警皆是國家的公務人員，同根同源，在公告期間內的活動，所有軍公教警退休袍澤對現職警察同仁依法執行公務時，均須予以尊重與理性的態度去面對與相待，八百指揮部會依法要求退休袍澤不得去為難警察，同時也呼籲告知退休袍澤年齡有之皆非暴民，警察同仁在執法服勤時，應適予節制，勿因為求單位績效或製造媒體新聞效果，刻意引發或挑起群眾負面的情緒，而肇生嚴重事端發生，均非社會、國人樂見之事。

四、八百指揮部再次嚴正聲明『陸海空軍軍官士官服役條例』修正草案爭議條文，無論執政黨採取何種霸凌蠻橫手段，完成二、三讀強制過關？

所衍生撕裂的情緒與仇視對立，將由蔡政府負完全責任。八百指揮部也會採取『釋憲及行政訴訟』多方管道方式辦理，並賡續由未來即將成立『八百壯士捍衛中華協會』管制執行，我們堅持『護憲維權』的決心，維護中華民國憲法制度的穩定及軍人應有的尊嚴，不會有任何的改變。

八百壯士指揮官 吳其樑 107.6.8

(中時 )