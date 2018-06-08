高雄小港爆夫砍妻血案 警破窗進屋 夫棄刀就逮

2018年06月08日 22:21 中時電子報 吳佩珊 、中國時報/ 柯宗緯 、 林宏聰 、中國時報/

高雄小港夫砍妻 夫持刀與警對峙─漢民所所長林正立破窗進入屋內

高雄小港區發生男子持刀砍傷妻子，警消將妻子救出送醫後，男子將自己反鎖屋內，正與警方對峙中。（柯宗緯攝）

警方正搭消防隊雲梯車上去，與嫌犯對話溝通。（柯宗緯攝）

警方破窗將老翁帶回派出所。(柯宗緯攝)

高雄小港晚間爆發夫砍妻血案，現場大批民眾圍觀。(柯宗緯攝)

23:07更新，警將老翁帶回派出所)高雄市小港區今(8日)晚間約8點50分的時候桂園路某民宅發生夫妻爭吵，男子持刀砍傷妻子，警方獲報後救出妻子送醫救治，而該名男子情緒失控，將門反鎖後逃到頂樓，持刀與員警對峙中，消防局也出動人車支援在一旁待命，在漢民所所長林正立破窗進入屋內後，逮住老翁並帶出門，結束對峙。

高雄市小港區今（8）日晚間8點50分桂園路某民宅發生老夫妻爭吵，77歲葉姓老翁持菜刀砍傷72歲蔡姓妻子，鄰居聽聞尖叫聲趕緊報警，警消到場先救出妻子送醫救治，目前仍在醫院急救中，暫無生命危險。葉翁犯案後情緒失控，將門反鎖後逃到頂樓，持刀與員警對峙中1個多小時，消防局也出動人車支援在一旁待命，約10點47分警方搭乘雲梯車破窗制伏老翁，才正式解除警報。

小港區桂園路一處5樓透天厝晚間傳出夫妻爭吵聲，警方獲報趕抵，救出疑似被丈夫砍傷的72歲蔡姓老婦，全身約有20多處刀傷，左手腕刀傷深可見骨，手指更疑似遭砍斷，送市立小港醫院急救，到院時意識清楚，尚未能斷言脫離險境，家屬幾經考量轉送高醫積極急救當中。

葉翁與蔡妻在住家2樓不明原因爭吵，他一時氣憤下持刀猛砍妻子，當時家中還有媳婦、2個國小的孫子在家，趕緊逃離家中。鄰居聽聞慘叫聲趕緊報警，警消旋即到場救出老婦送醫急救。

老翁痛下殺手後情緒失控，將自己反鎖屋內，逃往頂樓與警方僵持不下。期間老翁的兩名女兒還親情喊話，要他趕緊出面自首，不要再躲了。桂陽派出所副所長許宋任也隔空喊話，得知老翁篤信基督教，遂與他閒聊上教堂禮拜等話語轉移注意力。

雙方對峙2個小時後，晚間10時47分3名警力搭乘消防隊雲梯車靠近頂樓打算攻堅。其中，漢民所所長林正立持鐵鎚等破壞工具敲破窗戶，左手不慎遭玻璃割傷，順利進到屋內，發現老翁全身無力，躺在地板上，立即將老翁制伏，載至轄區桂陽派出所，將待老翁情緒平穩後再進行筆錄。

警方說，初步無法確認老夫妻究竟為何而吵，但地方里長侯原庭透露，今年3月阿伯騎車發生車禍腳受傷，必須得做復健，阿伯曾暗自懷疑會發生車會是太太叫人來撞的，或許因此產生嫌隙。

事發後消息很快傳開，有大批民眾趕至現場看熱鬧，紛紛拿起手機拍照，甚至開啟臉書直播，警方現場拉起封鎖線控制秩序，以免進一步刺激老翁情緒；直到老翁被警方帶走後，現場人潮才逐漸散去。

(中時電子報)