媽祖現身影廳力挺《看不見的台灣》！連小燕姐也好奇

《看不見的台灣》媽祖婆都來捧場，第一次出門看電影。（牽猴子提供）

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記錄台灣神靈與世人之間的「互通有無」的電影《看不見的台灣》8日發布最新預告，只見神明傳訊人講出一大串無人知曉的「天語」，再透過翻譯把「神的旨意」一句句翻譯成人話，電影看似離奇，卻掀起台灣各界對於靈媒、歷史文化的熱烈討論與好奇。看過《看不見的台灣》的綜藝大姐大張小燕、金鐘影帝屈中恆，甚至是國寶級詩人鄭愁予都齊聲力推！

顛覆民眾對通靈的印象，讓不少看過的名人都直呼不可思議，就連綜藝教母小燕姐也發聲力推：「好想知道這些（通靈）阿姨們，為什麼看起來就像我們一樣，可是卻可以知道這麼多我們不知道的事！」金鐘影帝屈中恆看完則感慨：「我不知道自己真正吸收了什麼或體會了什麼，我只知道有一種莫名的感動！」

另一方面，電影團隊拍片同時，意外參與「國姓爺」鄭成功跟原住民西拉雅族的祖靈阿立祖的「世紀大和解」，作為鄭成功後代子孫的國寶級詩人鄭愁予觀影後表示，《看不見的台灣》深度記錄台灣重要的信仰文化，同時故事富饒趣味、不枯燥嚴肅，大力讚賞。

彰化北斗「銀樓媽」第一次出門看電影就獻給了《看不見的台灣》，微服出巡的「銀樓媽」媽祖靈驗又有個性，擁有廣大信眾，去年才被請進張惠妹高雄巨蛋演唱會，與上萬歌迷同歡，這次則驚喜現身《看不見的台灣》特映會。同場觀眾看到媽祖婆，開心地說：「來看電影還可以保平安，這部電影一定會紅啦！」即將在本月15日上映。

(中時 )

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