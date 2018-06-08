人間悲劇！父兄相繼過世 么子悶死癌末母再燒炭自殺

吳母陳屍一樓客廳，吳男則在二樓房間內燒炭自殺。（程炳璋攝）

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吳母陳屍一樓客廳，身上棉被覆蓋完好。（程炳璋翻攝）
吳男遺書提到因家中負債，母親癌末，應媽媽要求先以棉被悶死母親，再燒炭自殺。（程炳璋翻攝）
吳男房內有燒炭工具。（程炳璋翻攝）

(23:36更新)人間悲劇，家住安南區的吳男以打工為業，父親、哥哥10餘年前先後因工安意外引發疾病過世，母親近年因癌末臥病在床，他不堪貧病負擔，4日留遺書稱應母親要求，先在家中1樓以棉被悶死母親，再到2樓房內燒炭自殺，公司連日見他未上班通知親戚，親戚8日晚間8時會同警方破門，赫見母子兩人已陳屍屋內。

40歲的吳男一家命運多舛，他的父親與哥哥在10餘年前先後因為工安意外，各自造成腦傷、腎病變，最後過世，剩他一人以打工為業，供養63歲的楊姓老母。

吳母近年罹患子宮頸癌，已至末期，飽受疾病所苦，母子兩人住在安南區安和路一段巷弄內一棟透天厝鐵皮屋，過著清苦生活。

吳男的公司最近幾天不見他上班，致電告知住在他家附近的張姓嬸嬸，嬸嬸連絡不上兩母子，心中揣揣不安，8日晚間到附近派出所，偕同警方破門而入，赫見吳母陳屍一樓客廳。吳男則在樓上房間內燒炭自殺。

警方見到吳男將遺書放在桌上，提到家人相繼因仲並夭折，還留下負債，原本想等母親癌末過世後自殺解脫，但母親稱太痛苦，要求自己將她悶死，他不忍媽媽受苦，決定照母親的話去作，最後日期寫為4日。

警方見吳母雖身亡，但棉被完整的蓋住屍體，研判遺書真實性極大，找來親戚認出是吳男筆跡，目前先將吳宅拉起黃線，全案將報請檢察官相驗。

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