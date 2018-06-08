樂壇新世代崛起 黃韻玲曝想過退休

黃韻玲力挺酒商好友。(森品釀坊提供)

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陳竹昇(左起)、邵昕、陳志強受黃韻玲之邀來站台。(森品釀坊提供)

黃韻玲為挺日本酒商好友，8日和好友陳竹昇、邵昕、陳志強出席清酒啤酒新品發表會，看到好友的品牌仍在創新求變，她坦言看到樂壇新世代不斷崛起，曾想過乾脆退休不做音樂，「現在有很多新的音樂人真的很棒，看到會覺得有這麼多很棒的音樂人，那我退休好了。但音樂又是我一輩子最愛的，隔天起床後會覺得心中還是有個沒辦法熄掉的火，我雖然老了，還是要拚。」

她去年擔任金曲評審團主席，被問到如何看今年金曲獎，她表示：「很多人都是一步一步在成長，但金曲獎不只看音樂歷程的努力痕跡，還有運氣，靠的是天時地利人和，所以能入圍就很棒了。」黃韻玲不願講明看好誰得獎，透露自己也入圍過很多次，但出道30多年來只拿過一次獎，因此鼓勵音樂人「每個人的音樂都是很重要的，不能缺少。」

黃韻玲和陳竹昇、邵昕、陳志強都是在劇場認識的多年老友，邵昕今年3月因酒駕遭逮，因駕照遭吊銷至今仍不能開車，他昨也再度重申：「喝酒不開車。」強調自己現在會自我警惕。

邵昕笑說，黃韻玲喝多了會變得很豪邁，「我剛認識她的時候覺得她很嚴肅，喝酒都慢慢小杯小杯淺嚐，但到一個階段，完全跟一開始的她不一樣，還會跳嘻哈舞。」陳志強也曝曾跟黃韻玲共舞，讓她聽了大笑：「跟好友在一起才會放心喝。」

陳竹昇則自爆酒量極差，連吃薑母鴨都能一秒斷片，甚至曾去醫院打過退酒針，因此幾乎滴酒不沾，但他感嘆，演戲時無法深刻體會喝醉的感覺，只能靠觀察朋友喝酒後的反應，來揣摩醉客心境。

(中時 )

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