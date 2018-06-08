《你也是人類嗎？》歐洲儼然攝影棚

2018年06月08日 23:14 時報周刊 溫博鈞

(龍華電視提供)

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只要是熱門韓劇、韓綜出現的場地，一定會成為粉絲們朝聖打卡的景點，2013年《花漾爺爺-臺灣篇》播出後，韓國人來台觀光增加了50%，至今仍在持續成長中，引起的韓劇效應不容小覷。

《你也是人類嗎？》首次拍攝地點就來到有童話般建築的〈卡羅維瓦利溫泉小鎮〉取景，對台灣人來說溫泉是用來泡澡，而卡羅維瓦利以「喝的溫泉水」聞名，並且每個溫泉還有不同療效。這個小鎮曾有貝多芬、莫札特、俄國的彼得大帝、托爾斯泰等名人到訪或居住，而徐康俊所飾演的南信III就是在這淳樸小鎮誕生，去年拍攝時，當地媒體還特別大篇幅報導。

6/4在韓國開播的《你也是人類嗎？》，除了打造出徐康俊前所未有的帥氣，另外讓人印象深刻的就是海外高規格的取景，看到徐康俊走在連接舊城與布拉格城堡的〈查理大橋〉上，一覽伏爾塔瓦河的美景，在這千年之城上，有沒有覺得畫面很熟悉，當初韓孝珠主演的《愛上變身情人》也有在這裡取景，巧合的是徐康俊也有飾演裡面的男主角之一。據說，在查理大橋上接吻的情人，會一生受到祝福，不知道《你也是人類嗎？》男女主角會不會回到這裡作個完美結局呢？

在韓國百分百事前製作、擁有大成本大製作，甚至到國外拍攝，早已是常態，徐康俊、孔昇延主演的《你也是人類嗎》遠赴捷克取景，歐洲儼然成為韓劇新的戶外攝影棚。相信《你也是人類嗎？》播出後，捷克應該會成為2018熱門觀光景點首選。

《你也是人類嗎？》已於6月6日起，每周三、四中午12點在「歡樂看Fain TV 」同步韓國上架，讓你手機追劇不間斷。‪6月22日‬起，中華電信MOD> 戲劇>追新劇，跟播韓國上架。

(時報周刊)